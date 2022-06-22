Shakira’yı aldatan Gerard Pique’nin alemi ifşa oldu gizemli sarışın bombayı patlattı ’dinle gevşek seni arkadan ısıracak’

Aldatma iddialarının gündeme gelmesi sonrası Shakira ve Pique'den ortak bir açıklama gelmiş ve ikili ayrıldıklarını duyurdukları için üzgün olduklarını ve en büyük önceliklerinin çocukları olduğunu ve bu nedenle onların iyiliği için mahremiyet istediklerini söylemişti.