Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin alemi ifşa oldu gizemli sarışın bombayı patlattı 'dinle gevşek seni arkadan ısıracak'
12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalanın yankıları hala sürerken Pique'nin alemi ifşa oldu. İspanyol futbolcu için ihanet iddiaları tazeliğini korurken Pique gittiği etkinlikte bir kadınla görüntülendi. Fotoğrafın 'İntikam' için çekildiği ortaya çıktı.
22.06.2022 12:58 - Son Güncelleme: 22.06.2022 12:58
Geçtiğimiz haftalarda İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların ardından çift ayrılık kararını resmen açıkladı. İhanet iddiaları tazeliğini korurken Pique etkinlikte bir kadınla görüntülendi.
SHAKİRA'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE
Ünlü şarkıcı, 'ihanet' söylentilerinin ardından oyuncu Chris Evans'ı Instagram'da takibe almıştı. Evans da Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince 'aşk' dedikoduları hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak dünyaca ünlü şarkıcı, Evans sonrası da durmamış ve birçok erkek ünlüyü takip etmişti.
'EVDEN KOVDU' İDDİASI
İspanyol medyasına göre Pique aldatma olayının ardından Shakira tarafından evden kovulmuş ve birkaç hafta ayrı yaşamıştı.