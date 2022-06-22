Asker annesi Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer ve nişanlısı Melis Ketenci’yi paylaştı ’kuzularım’ İşte asker Savaş Zafer

Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış, fotoğrafın altına da, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düşmüştü.