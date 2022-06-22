Asker annesi Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer ve nişanlısı Melis Ketenci'yi paylaştı 'kuzularım' İşte asker Savaş Zafer
Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attıktan sonra askere gitti. Perihan Savaş geçtiğimiz günlerde oğlunu askere uğurlarken epey duygusal anlar yaşamıştı. Savaş, son olarak askerde olan oğlu Zafer ve nişanlısı Melis'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Perihan Savaş'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
22.06.2022 14:17 - Son Güncelleme: 22.06.2022 14:17
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, 6 senedir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi etmişti.
Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış, fotoğrafın altına da, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düşmüştü.