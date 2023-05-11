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Haberler Magazin Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique'nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise'la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu

Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique'nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise'la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu

Shakira, Tom Cruise'la fena yakalandı! İhanete uğramıştı o görüntü gündeme bomba gibi düştü görenler, "Şimdi Piqué düşünsün" yorumları yaptı. Yıllarca birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında ise Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Shakira, Tom Cruise ile samimi bir şekilde görüntülendi.

11.05.2023 15:32 - Son Güncelleme: 11.05.2023 15:32
Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique’nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise’la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu

SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU.

Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique'nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise'la görüntülenmişti... Shakira sağ gösterip sol vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique’nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise’la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu

İspanya'dan Miami'ye taşınan ve bir süredir sessiz sedasız yaralarını saran ünlü şarkıcı, önceki gün düzenlenen Formula 1 yarışında kameralara Tom Cruise ile yansıdı.

Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique’nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise’la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu

İkilinin birbirlerine karşı bir hayli yakın olması ise aralarında aşk olduğu yönünde dedikodulara sebep oldu.

Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique’nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise’la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu

FORMULA 1 YILDIZIYLA
Tom Cruise'la olan dedikodularının ardından bir akşam yemeğinde Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile görüntülenen şarkıcının bu seferde Hamilton'la olduğu iddiaları çıkmıştı.

Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique’nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise’la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİLER
Hamilton'la çıkan dedikoduların ardından tekneden beraber görüntülenen şarkıcının Formula 1 yıldızıyla beraber olduğu kesinleşti. Miami'de basın mensuplarına yakalanan Shakira'nın tekneye binmesine İngiliz pilot yardım etti.

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