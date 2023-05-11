Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique'nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise'la görüntülenmişti sağ gösterip sol vurdu
Shakira, Tom Cruise'la fena yakalandı! İhanete uğramıştı o görüntü gündeme bomba gibi düştü görenler, "Şimdi Piqué düşünsün" yorumları yaptı. Yıllarca birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında ise Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Shakira, Tom Cruise ile samimi bir şekilde görüntülendi.
11.05.2023 15:32 - Son Güncelleme: 11.05.2023 15:32
SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU.
Shakira ile Lewis Hamilton teknede yakalandı! Gerard Pique'nin ihanetine uğradıktan sonra Tom Cruise'la görüntülenmişti... Shakira sağ gösterip sol vurdu.
İspanya'dan Miami'ye taşınan ve bir süredir sessiz sedasız yaralarını saran ünlü şarkıcı, önceki gün düzenlenen Formula 1 yarışında kameralara Tom Cruise ile yansıdı.
FORMULA 1 YILDIZIYLA
Tom Cruise'la olan dedikodularının ardından bir akşam yemeğinde Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile görüntülenen şarkıcının bu seferde Hamilton'la olduğu iddiaları çıkmıştı.