Shakira ile 12 yıllık ilişkisi ihanet yüzünden bitmişti... Gerard Pique ve yeni sevgilisinden olay görüntü! 'Yüzlerinden düşen bin parça...'
Shakira ile 12 yıllık ilişkisi ihanet yüzünden bitmişti... Gerard Pique yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi, o kareyi görenler, 'Yüzlerinden düşen bin parça ne olmuş acaba?" yorumları yaptı. Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira ortaya çıkan görüntülerle şok üstüne şok yaşamıştı... Clara Chia Marti'yle aşk yaşayan Pique'den gelen görüntü sosyal medya gündeminde.
'YÜZLERİNDEN DÜŞEN BİN PARÇA...'
Shakira ile 12 yıllık ilişkisi ihanet yüzünden bitmişti... Gerard Pique ve yeni sevgilisinden olay görüntü!
DÜNYA KUPASI'NDA TANIŞTILAR
Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık büyük aşkı, 2010 Dünya Kupası'nda başladı. İspanya'nın kupayı kazandığı organizasyonda, resmi şarkıyı Shakira seslendirmişti. Gerard Pique ve Shakira arasındaki büyük aşk, 2010 Dünya Kupası'nda başladıktan sonra büyük ses getirdi.
AYRILIKTAN DÖNDÜLER
İspanyol futbolcu ile Kolombiyalı güzel şarkıcı arasındaki aşk 2017'de sona erme noktasına geldi. Shakira, 2019'da The Guardian'a verdiği röportajda ayrılık noktasına geldikleri dönem hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Shakira verdiği röportajda, "Pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü" diye konuşmuştu.
"O BİR ZAVALLI"
Gerard Pique ile Shakira arasındaki dev aşk 2022'de Shakira'nın bir podcast kanalına konuk olmasının ardından bitme noktasına geldiğinin sinyallerini verdi. Mart ayında açıklamalarda bulunan Kolombiyalı güzel, "Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı, çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda. Evet, bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor, çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil. Pique, zihnini dakik olarak yapılandırmış, ancak benimkisi tamamen farklı" demişti.
ALDATMA İDDİALARI
Shakira ile Gerard Pique arasındaki büyük aşk kısa bir süre önce sona erdi. El Periodico'da yer alan haberde; Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı ve dünyaca ünlü şarkıcının bunu yakaladığı belirtilmişti. Gerard Pique ve Shakira'nın bunun üzerine evlerini ayırma kararı aldığı vurgulanmıştı.