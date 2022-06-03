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Haberler Magazin Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş

Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş

Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş... Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği iddiası ve akabinde gelen detaylar inanılır gibi değil. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasının ardından o kadının kim olduğu merak ediliyordu. İşte Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın...

03.06.2022 09:49 - Son Güncelleme: 03.06.2022 10:00
Shakira eşi Gerard Pique’yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş

Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Shakira eşi Gerard Pique’yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş

Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu.

Shakira eşi Gerard Pique’yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş

Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.

Shakira eşi Gerard Pique’yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş

EVE GELDİĞİNDA YATAKTA YAKALADI

İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı.

Shakira eşi Gerard Pique’yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş

O İSİM BAKIN KİM ÇIKTI

Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü.

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