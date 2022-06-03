Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş
Shakira eşi Gerard Pique'yi yatakta işte o isimle bastı fotoğrafı ortaya çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı meğer Barcelonalı yıldızın annesiymiş... Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği iddiası ve akabinde gelen detaylar inanılır gibi değil. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasının ardından o kadının kim olduğu merak ediliyordu. İşte Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın...
03.06.2022 09:49 - Son Güncelleme: 03.06.2022 10:00