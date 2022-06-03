Serdar Ortaç'ın yeni mesleği bakın neymiş! 'Maksadım insanları mutlu etmek' diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor
Serdar Ortaç'ın yeni mesleği bakın neymiş! 'Maksadım insanları mutlu etmek' diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor. Ünlü isimler son donemde yeni gelir kapıları ile gündemde. Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na birçok ünlü ismin tercih ettiği yeni kazanç kapısında Serdar Ortaç da yer alıyor.
Serdar Ortaç'ın yeni mesleği bakın neymiş! 'Maksadım insanları mutlu etmek' diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor.
Kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar artık ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistem ünlü sanatçılara da gelir kapısı oldu. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç.
SERDAR NEDEN BÖYLE BİR SİSTEME DAHİL OLDU?
Öncelikle, "Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek" diyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:
"Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar.
"Videolarımda bazen küçük bir bölüm de olsa şarkı da söylüyorum. Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok video'su istenen ünlü isim benim. Sevenlerimin hepsi özel ve onları mutlu etmek için de bu platformla iş birliği yapıyorum. Videolar karşılığında belli bir ücret ödeniyor. Bana yıl sonunda ödenecek. Ben videoları para kazanmak için çekmiyorum, önemli olan sevenlerimin özel olduğunu onlara göstermek."