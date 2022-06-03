Vav TV İzle
Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın yeni mesleği bakın neymiş! 'Maksadım insanları mutlu etmek' diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor

Serdar Ortaç'ın yeni mesleği bakın neymiş! 'Maksadım insanları mutlu etmek' diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor

Serdar Ortaç'ın yeni mesleği bakın neymiş! 'Maksadım insanları mutlu etmek' diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor. Ünlü isimler son donemde yeni gelir kapıları ile gündemde. Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na birçok ünlü ismin tercih ettiği yeni kazanç kapısında Serdar Ortaç da yer alıyor.

03.06.2022 09:18 - Son Güncelleme: 03.06.2022 09:27
Serdar Ortaç’ın yeni mesleği bakın neymiş! ’Maksadım insanları mutlu etmek’ diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor

Serdar Ortaç'ın yeni mesleği bakın neymiş! 'Maksadım insanları mutlu etmek' diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Ortaç’ın yeni mesleği bakın neymiş! ’Maksadım insanları mutlu etmek’ diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor

Kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar artık ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistem ünlü sanatçılara da gelir kapısı oldu. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç.

Serdar Ortaç’ın yeni mesleği bakın neymiş! ’Maksadım insanları mutlu etmek’ diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor

SERDAR NEDEN BÖYLE BİR SİSTEME DAHİL OLDU?

Öncelikle, "Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek" diyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar.

Serdar Ortaç’ın yeni mesleği bakın neymiş! ’Maksadım insanları mutlu etmek’ diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor

"Videolarımda bazen küçük bir bölüm de olsa şarkı da söylüyorum. Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok video'su istenen ünlü isim benim. Sevenlerimin hepsi özel ve onları mutlu etmek için de bu platformla iş birliği yapıyorum. Videolar karşılığında belli bir ücret ödeniyor. Bana yıl sonunda ödenecek. Ben videoları para kazanmak için çekmiyorum, önemli olan sevenlerimin özel olduğunu onlara göstermek."

Serdar Ortaç’ın yeni mesleği bakın neymiş! ’Maksadım insanları mutlu etmek’ diyen Serdar da Yılmaz Vural gibi paraya para demiyor

"Yurt dışında birçok ünlü isim, kişiye özel videolar çekiyor. Bizim ülkemizde bu sistem daha yeni bir sistem, yaygın kullanılmıyor. Dünyaca ünlü isimler ayda çok daha büyük sayıda videolar çekip, büyük paralar kazanıyor."

SON DAKİKA