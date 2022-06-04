Shakira aldatıldı fenalaşıp hastaneye kaldırıldı! Pique'yi yatakta bastığı kadın aslında bambaşka biri çıktı! Son hamlesi fena
Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği iddiası ve akabinde gelen detaylar inanılır gibi değil. Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasının ardından o kadının kim olduğu merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde bu isim için Pique'nin takım arkadaşı Gavi'nin annesi iddiası ortaya atılmıştı. Ancak o isim bambaşka biri çıktı. Öte yandan Shakira anksiyete krizi geçirip hastaneye kaldırılırken, sosyal medyada yaptığı bir hamle adeta olay yarattı.
İspanya basını geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira çiftinin ihanet sebebiyle ayrılacağını yazmıştı. Sosyal medyada Pique'nin bir takım arkadaşının annesiyle ilişki yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı. Olayın aslı ise farklı...
Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona eriyor. İspanya basınından El Periodico, Shakira'nın Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığını ve ünlü çiftin ayrılık kararı aldığını yazmıştı.
"GAVI'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ VAR" SOSYAL MEDYA YALANI
Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira'yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi'nin annesi olduğu ileri sürüldü. Fakat böyle bir iddia İspanyol basınında yer almıyor.