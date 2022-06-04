Shakira aldatıldı fenalaşıp hastaneye kaldırıldı! Pique’yi yatakta bastığı kadın aslında bambaşka biri çıktı! Son hamlesi fena

20'Lİ YAŞLARDA BİR ETKİNLİK HOSTESİ

Sosyal medyada Gavi'nin annesinin olduğu iddiası ortaya atılırken işin aslı bambaşka çıktı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.