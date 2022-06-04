Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup'un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler
Son Dakika: Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal, boşanmanın ardından sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, ilişkileriyle sık sık gündem olmuştu. Geçen şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, Roma'da nikah masasına oturdu. Nikahın ardından Melis Sütşurup nikah kıyafeti olay oldu. İşte detaylar...
04.06.2022 11:43 - Son Güncelleme: 04.06.2022 11:43
Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da dünyaevine girdi.
OLAY YARATAN GELİNLİK
Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal'ın nikah sonrası mutluluk pozları sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.