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Haberler Magazin Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup'un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup'un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler

Son Dakika: Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal, boşanmanın ardından sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, ilişkileriyle sık sık gündem olmuştu. Geçen şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, Roma'da nikah masasına oturdu. Nikahın ardından Melis Sütşurup nikah kıyafeti olay oldu. İşte detaylar...

04.06.2022 11:43 - Son Güncelleme: 04.06.2022 11:43
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma’da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup’un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler

Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma’da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup’un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma’da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup’un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler

OLAY YARATAN GELİNLİK

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal'ın nikah sonrası mutluluk pozları sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma’da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup’un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler

Melis Sütşurup yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma’da sessiz sedasız evlendi! Melis Sütşurup’un gelinliği olay yarattı! İşte ilk kareler

Nerden başlasam, nasıl anlatsam seni...Tek birşey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma,yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim🙏🏻 03/06/2022...

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