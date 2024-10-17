Seyran da Ferit'i istiyor: "Kendine gel..." Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını senaryosuna isyan!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu sezon reytinglerde beklenen performansı sergileyemezken, başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyadaki bir yorumu gündeme oturdu. Star TV'nin diziyi tanıtmak amacıyla yaptığı bir paylaşımda "Seyran için bir not bırak" ifadesine karşılık Saraçoğlu'nun "Kendine gel" şeklindeki yanıtı, izleyiciler arasında senaryoya yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.
REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ YAŞAYAN DİZİ GÜNDEMDE
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, popülerliğini korusa da senaryodaki belirsizlikler ve yeni karakterlerin eklenmesi nedeniyle seyircilerin eleştirilerine maruz kalıyor. İlk sezonunda kırdığı reyting rekorlarıyla dikkat çeken dizi, ikinci sezonda aynı başarıyı yakalamakta zorlanıyor. Art arda gelen senaryo değişiklikleri izleyiciyi rahatsız ederken, dizinin sosyal medya platformlarındaki gücü ise hala yerini koruyor.
AFRA SARAÇOĞLU'NDAN STAR TV PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKEN YORUM
Diziye dair en son olay, Star TV'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla patlak verdi. "Seyran için bir not bırak" başlıklı gönderiye pek çok yorum gelirken, en dikkat çekici tepki dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'ndan geldi. Seyran karakterine hayat veren Saraçoğlu, gönderiye "Kendine gel" şeklinde kısa ama anlamlı bir yanıt verdi.