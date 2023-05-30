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Şeyma Subaşı'ya balayında devasa jest "Bu dünyada cenneti yaşayan kadın" Eşi Meedo'nun hediyesini paylaş paylaş bitiremedi

Günlerce konuşulan düğünden sonra şimdi de günlerce konuşulan balayı... Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, şimdilerde balayında. Önce Japonya'ya giden Subaşı ve eşi, sonrasında Bali'nin yolunu tuttu. Meedo'nun, Subaşı'ya yaptığı jest ise sosyal medyanın gündeminde. İşte Şeyma Subaşı'nın paylaşmalara doyamadığı o jest.

30.05.2023 14:02 - Son Güncelleme: 30.05.2023 14:02
Şeyma Subaşı’ya balayında devasa jest Bu dünyada cenneti yaşayan kadın Eşi Meedo’nun hediyesini paylaş paylaş bitiremedi

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu.

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Şeyma Subaşı’ya balayında devasa jest Bu dünyada cenneti yaşayan kadın Eşi Meedo’nun hediyesini paylaş paylaş bitiremedi

Günlerce süren düğünle evlenen Subaşı ile Meedo balayı için önce Japonya'ya gitti.

Şeyma Subaşı’ya balayında devasa jest Bu dünyada cenneti yaşayan kadın Eşi Meedo’nun hediyesini paylaş paylaş bitiremedi

Ardından da Bali'nin yolunu tuttu.

Şeyma Subaşı’ya balayında devasa jest Bu dünyada cenneti yaşayan kadın Eşi Meedo’nun hediyesini paylaş paylaş bitiremedi

Japonya'da başlayan tatillerini Bali'de sürdüren çifte, arkadaşlarından sürpriz geldi.

Şeyma Subaşı’ya balayında devasa jest Bu dünyada cenneti yaşayan kadın Eşi Meedo’nun hediyesini paylaş paylaş bitiremedi

Tatil pozlarını sosyal medyada sıklıkla paylaşan Şeyma Subaşı, Bali'de çekilen pozlarını "Merhaba" notu ile paylaştı.

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