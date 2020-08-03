Reynmen ile sarmaş dolaş görüntülenen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz'ın değişimi şoke etti!
Önceki gün Reynmen ile sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz'ın değişimi sosyal medya gündeminde. Bodrum'da Reynmen ile tatil yaptığı iddia edilen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz, eski hali ile dikkat çekti. 1997 Adana doğumlu olup kardeşlerine örnek bir abla ve ailesine de hayırlı bir evlat olabilmek adına yaşadığını ifade eden Elif Yılmaz kimdir? İşte Reynmen'in sevgilisi olduğu iddia edilen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz'ın değişimi...
Geçtiğimiz aylarda Farah Zeynep Abdullah ile birlikte görüntülenen Reynmen, şu sıralar Bodrum'da Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile birlikte görüntülendi. Bu durumun ardından; genç kadın hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki; Reynmen ile birlikte görüntülenen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz kimdir? Elif Yılmaz kaç yaşında ve nereli?
1997 Adana doğumlu olup kardeşlerine örnek bir abla ve ailesine de hayırlı bir evlat olabilmek adına yaşadığını ifade eden Miss and Mr Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, oyunculuk teklifleri almaya başladı. Her projeyi kabul etmediğini belirten Yılmaz, "Hedefim ünlü değil, iyi bir oyuncu olmak" diye konuştu. Reynmen'in sevgilisi olduğu iddia edilen Elif Yılmaz'ın değişimi sosyal medyada dikkat çekti.