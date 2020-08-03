Reynmen ile sarmaş dolaş görüntülenen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz'ın değişimi şoke etti!

1997 Adana doğumlu olup kardeşlerine örnek bir abla ve ailesine de hayırlı bir evlat olabilmek adına yaşadığını ifade eden Miss and Mr Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, oyunculuk teklifleri almaya başladı. Her projeyi kabul etmediğini belirten Yılmaz, "Hedefim ünlü değil, iyi bir oyuncu olmak" diye konuştu. Reynmen'in sevgilisi olduğu iddia edilen Elif Yılmaz'ın değişimi sosyal medyada dikkat çekti.