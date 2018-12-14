Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini geçtiğimiz haftalarda son vermişti. Boşanmanın ardından kızı Melisa'yı da alıp Miami'nin yolunu tutmuştu. Boşanmanın ardından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin eleştirisine neden olmuştu.