Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan evliliğini geçtiğimiz haftalarda Silivri Adliyesi'nde tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından kızı Melisa ile Miami'ye giden Subaşı attığı her adımı sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez de masaj salonundan paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyayı ikiye böldü.
14 Aralık 2018 Cuma, 15:05:24 Güncelleme: 15:07:56
ŞEYMA KENDİSİNİ BAKIMA ALDI
Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu dönemlerde estetik merkezine gitmeyen Şeyma Subaşı, Miami'den dönüşte ayağının tozuyla güzellik merkezine uğradı. Bakım yaptırdığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'nın havluyla verdiği poz çok konuşuldu. Ancak Şeyma'nın daha sonraki paylaşımı takipçilerini daha daşaşırttı.
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