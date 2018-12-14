Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan evliliğini geçtiğimiz haftalarda Silivri Adliyesi'nde tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından kızı Melisa ile Miami'ye giden Subaşı attığı her adımı sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı bu kez de masaj salonundan paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyayı ikiye böldü.

14 Aralık 2018 Cuma, 15:05:24 Güncelleme: 15:07:56
Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini geçtiğimiz haftalarda son vermişti. Boşanmanın ardından kızı Melisa'yı da alıp Miami'nin yolunu tutmuştu. Boşanmanın ardından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin eleştirisine neden olmuştu.

Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!

ŞEYMA KENDİSİNİ BAKIMA ALDI

Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu dönemlerde estetik merkezine gitmeyen Şeyma Subaşı, Miami'den dönüşte ayağının tozuyla güzellik merkezine uğradı. Bakım yaptırdığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'nın havluyla verdiği poz çok konuşuldu. Ancak Şeyma'nın daha sonraki paylaşımı takipçilerini daha daşaşırttı.

Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!

"BOŞANDIKTAN SONRA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Giyinme odasında üzerinde sadece kürkünün olduğu anlaşılan Şeyma'ya takipçileri "Boşandıktan sonra ne yapacağını şaşırdı" yorumlarını yaptı.

Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!
Şeyma Subaşı'nın masaj pozu sosyal medyayı ikiye böldü!
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