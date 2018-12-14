Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül'den açıklama
Neslihan Atagül, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir partiye katıldı. Bir süredir eşi Kadir Doğulu ile birlikte görünmeyen güzel oyuncu Neslihan Atagül'e parti çıkışında evlilikleriyle ilgili çıkan dedikodular soruldu. Muhabirlerin, "Neslihan Hanım Kadir Bey'le boşanacağınız konuşuluyor. Bir şey diyecek misiniz konuyla ilgili?" sorusuna Atagül, "Ne? Boşanma falan yok biz birlikteyiz." cevabını verdi.
14 Aralık 2018 Cuma, 13:11:24 Güncelleme: 13:38:47
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