Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül'den açıklama

Neslihan Atagül, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir partiye katıldı. Bir süredir eşi Kadir Doğulu ile birlikte görünmeyen güzel oyuncu Neslihan Atagül'e parti çıkışında evlilikleriyle ilgili çıkan dedikodular soruldu. Muhabirlerin, "Neslihan Hanım Kadir Bey'le boşanacağınız konuşuluyor. Bir şey diyecek misiniz konuyla ilgili?" sorusuna Atagül, "Ne? Boşanma falan yok biz birlikteyiz." cevabını verdi.

14 Aralık 2018 Cuma, 13:11:24 Güncelleme: 13:38:47
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül boşanma iddialarına ne yanıt verdi?

NESLİHAN ATAGÜL'DEN BOŞANMA İDDİALARINA YANIT!

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti hakkında ayrılık iddiaları gündemi epeyce meşgul etmişti. Uzun zamandır birlikte görüntülenmeyen ikilinin sessizliği, bu iddiaları güçlendirmişti. Neslihan Atagül, bu yöndeki haberlere son noktayı koydu.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül boşanma iddialarına ne yanıt verdi?

Oyuncu Neslihan Atagül dün akşam bir partiye katıldı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül boşanma iddialarına ne yanıt verdi?

"BİZ BİRLİKTEYİZ"

Bir süredir eşi Kadir Doğulu ile birlikte görüntülenmeyen oyuncu boşanacakları iddialarına ''Ne? Boşanma falan yok biz birlikteyiz.'' cevabını verdi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül boşanma iddialarına ne yanıt verdi?

BOŞANMA YOK DEDİ AMA YİNE TEK BAŞINA!

Ancak Neslihan Atagül'ün yine tek başına olması gözlerden kaçmadı...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Neslihan Atagül boşanma iddialarına ne yanıt verdi?

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu Temmuz 2016'da evlenmişti.

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