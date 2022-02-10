Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı! Şimdilerde Survivor'da...
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı! Şimdilerde Survivor ile sık sık gündeme gelen Kübra Açıl, evli ve iki çocuk annesi... 2 Temmuz 1990'da Samsun'da ailenin ikinci kızı olarak dünyaya geldi Şeyama Subaşı... 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan Şeyma Subaı, "Var mısın Yok musun" yarışmasının ardından popüler oldu. Eski eşi Acun Ilıcalı'nın, ablası Kübra Açıl'ı Survivor Panorama yorumcusu yapması ile Açıl gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın ablası bakın kim...
10.02.2022 14:23
- Son Güncelleme: 10.02.2022 14:23
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra güzelliğiyle sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı! Şimdilerde Survivor Panaroma yorumcusu olan Kübra Açıl gündemden düşmüyor...