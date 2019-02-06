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Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı ile Dominik'e gitmesini fırsat bilip geçtiğimiz hafta DJ sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya gitti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk, Şeyma Subaşı takipçilerini Guido Senia'ya da yönlendirdi. İtalyan DJ Guido Senia, nstagram üzerinden İstanbul'da parti yapmasını isteyen takipçisine "Olur, hadi yapalım" diye cevap verdi. Ancak Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, İstanbul'da parti vermek için şart koştu...

06.02.2019 12:22 - Son Güncelleme: 06.02.2019 12:28
Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia, takipçisinin, "İstanbul'a gel!" isteğini geri çevirmedi. Ancak Senia, İstanbul'a gelmek için şart koştu...

Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya gitti. Tatillerine sessiz sedasız devam eden ikilinin, aynı evde kaldıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.

Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. DJ'lik yapan Senia'ya Instagram'dan ilginç bir talep geldi. Türk takipçinin "İstanbul'da parti yap" isteğine ünlü DJ, "Evet hadi yapalım" cevabını verdi.

Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Şeyma Subaşı'yla yaşadığı aşktan dolayı yakın markajda olan Ünlü DJ'ye Türk takipçilerden "İstanbul'da da parti yap" talebi geldi. Senia bu talebe, "Evet hadi yapalım. Partide 30 bin kişi istiyorum" cevabını verdi.

Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...
Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...
Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...
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