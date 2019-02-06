Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Şeyma Subaşı'yla yaşadığı aşktan dolayı yakın markajda olan Ünlü DJ'ye Türk takipçilerden "İstanbul'da da parti yap" talebi geldi. Senia bu talebe, "Evet hadi yapalım. Partide 30 bin kişi istiyorum" cevabını verdi.