Şeyma Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor! Ancak Guido'nun bir şartı var...
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı ile Dominik'e gitmesini fırsat bilip geçtiğimiz hafta DJ sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya gitti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk, Şeyma Subaşı takipçilerini Guido Senia'ya da yönlendirdi. İtalyan DJ Guido Senia, nstagram üzerinden İstanbul'da parti yapmasını isteyen takipçisine "Olur, hadi yapalım" diye cevap verdi. Ancak Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, İstanbul'da parti vermek için şart koştu...
06.02.2019 12:22 - Son Güncelleme: 06.02.2019 12:28
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