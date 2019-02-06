Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle bir fotoğrafı çıktı ki sosyal medya sallandı!
Şu sıralar Organize İşler adlı filmle boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, her daim yakışıklılığı ile bilinir. Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un kafanızdaki imajı birazdan değişecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan bir fotoğrafı sosyal medyayı yerinden oynattı. Değişimi ile 'gözleri kanatan' Kıvanç Tatlıtuğ bu fotoğrafına henüz bir yorum yapmadı. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere, ünlülerin değişimleri.
06.02.2019 11:47 - Son Güncelleme: 06.02.2019 12:21
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