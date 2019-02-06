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Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle bir fotoğrafı çıktı ki sosyal medya sallandı!

Şu sıralar Organize İşler adlı filmle boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, her daim yakışıklılığı ile bilinir. Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un kafanızdaki imajı birazdan değişecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan bir fotoğrafı sosyal medyayı yerinden oynattı. Değişimi ile 'gözleri kanatan' Kıvanç Tatlıtuğ bu fotoğrafına henüz bir yorum yapmadı. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere, ünlülerin değişimleri.

06.02.2019 11:47 - Son Güncelleme: 06.02.2019 12:21
Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle bir fotoğrafı çıktı ki sosyal medya sallandı!

Kıvanç Tatlıtuğ'u nasıl bilirdiniz? Her daim yakışıklı ve karizmatik. Fakat birazdan görecekleriniz, kafanızdaki Kıvanç Tatlıtuğ imajını tamamen unutturacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan bir fotoğrafları 'gözleri kanatan cinsten'

Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle bir fotoğrafı çıktı ki sosyal medya sallandı!

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak Fatih Ürek'ten başlayalım. Fatih Ürek'in değişimi inanılır gibi değil.

Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle bir fotoğrafı çıktı ki sosyal medya sallandı!

FATİH ÜREK

Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle bir fotoğrafı çıktı ki sosyal medya sallandı!

FAHRİYE EVCEN

Kısa süre sonra anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'de evrim geçirenlerden.

Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle bir fotoğrafı çıktı ki sosyal medya sallandı!

FAHRİYE EVCEN

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