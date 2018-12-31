Şeyma Subaşı'nın birlikte görüntülendiği DJ Guido Senia eve döndü! Guido Senia kimdir?
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kızı Melisa ile önce Miami ardından da Meksika'nın Tulum şehrine tatile gitti. Geçtiğimiz gün Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenen Subaşı'nın daha önce de Guido Senia'nın ikiz kardeşiyle fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Ortaya atılan iddialar hakkında hiçbir açıklama ya da göndermede bulunmayan Subaşı, aksine Fransız DJ'in Circoloco etkinliğine katıldığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Etkinliğin bitmesiyle Guido Senia Tulum'dan ayrıldı, Şeyma Subaşı ise halen aynı yerde tatiline devam ediyor. İşte detaylar...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 17:16:06
Güncelleme: 18:32:03
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülendi.
Boşanmanın ardından kızı Malisa'yı da alıp Miami'ye giden Subaşı bu kez rotayı Meksika'nın Tulum şehrine çevirdi.
Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrinde tatil yapan Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmesinin ardından Senia'nın ikiz kardeşi ile de aynı karede olması aralarında bir bağ olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.
AYNI ANDA AYNI PAYLAŞIM!
Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile aralarında aşk olduğu iddiaları hakkında tek kelime açıklamada bulunmazken geçtiğimiz akşam Circoloco partisinde olduğunu gösteren bir kare paylaştı.
Aynı dakikalarda Guido Senia'nın hesabında da benzer bir paylaşım vardı. Fransız DJ'in Circoloco etkinliklerinde çaldığı biliniyor.