Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Olay paylaşım! (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Son günlerde 'Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı?' sorusu internet üzerinde en çok aranan sorular arasına girdi. Peki, 2018 yılının başlarından itibaren sık sık magazin gündemini meşgul eden Aslı Enver ile Murat Boz neden ayrıldı? Kesin bir bilgi olmamakla beraber Murat Boz'un Aslı Enver'i aldattığı iddia edildi. Konuyla ilgili başka bir söylenti ise Murat Boz'un evlenmek istememesi... Kısa süre önce barışan ünlü çiftten ilk paylaşım geldi. İşte o fotoğraf...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 16:12:27 Güncelleme: 16:19:19
Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Olay paylaşım!(Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Aşklarıyla 2018 yılına damga vuran Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Son günlerde ünlü çiftin fanları internet üzerinden Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? sorusunu araştırmaya başalmıştı... İkili bugün paylaştıkları fotoğrafla müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Olay paylaşım!(Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisan ayında ayrılan ve 8 aylık ayrılığın ardından geçen günlerde aşklarına ikinci şansı veren Aslı Enver ve Murat Boz barışmıştı. Gözde çiftten barışma sonrası ilk fotoğraf geldi...

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Olay paylaşım!(Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

BARSELONA ÖNCESİ AİLELERLE KUTLAMA

İlişkilerini artık konuşmama kararı alan ve yanyana görüntülenemeyen çift, yılbaşı için Barselona'ya gitmeden önce aileleriyle bir araya geldi.

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Olay paylaşım!(Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Yeni yıla ilk olarak aileleriyle birlikte giren ve mutlulukları gözlerinden okunan çiftin en kısa sürede nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Olay paylaşım!(Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

İşte Murat Boz ve Aslı Enver'in barışma sonrası ilk fotoğrafı...

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