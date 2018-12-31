Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Olay paylaşım! (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Aşklarıyla 2018 yılına damga vuran Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Son günlerde ünlü çiftin fanları internet üzerinden Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? sorusunu araştırmaya başalmıştı... İkili bugün paylaştıkları fotoğrafla müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...