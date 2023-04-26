Şeyma Subaşı'nın "Bana niye kimse abone olmadı" hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Olayların kadını Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Merakları gidereyim; Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacak.