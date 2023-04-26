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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın "Bana niye kimse abone olmadı" hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Şeyma Subaşı'nın "Bana niye kimse abone olmadı" hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Ardından "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Subaşı, düğüne günler kala büyük bir hüsran yaşıyor. Bakın neden.

26.04.2023 07:46 - Son Güncelleme: 26.04.2023 07:46
Şeyma Subaşı’nın Bana niye kimse abone olmadı hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple son hazırlıklarını yapıyor.

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Şeyma Subaşı’nın Bana niye kimse abone olmadı hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Olayların kadını Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Merakları gidereyim; Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacak.

Şeyma Subaşı’nın Bana niye kimse abone olmadı hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Düğünün startı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle verilecek. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak.

Şeyma Subaşı’nın Bana niye kimse abone olmadı hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek. 23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.

Şeyma Subaşı’nın Bana niye kimse abone olmadı hüsranı! Düğüne günler kala ablasını bombalayan Şeyma yarı yolda kaldı

Subaşı şu sıralar düğün öncesi minik bir hüsran yaşıyor. Detaylara Bülent Cankurt köşesinde yer verdi. İşte o ifadeler:

5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğününe sadece 15 davetlisinin katılacak olması ve hatta ablasının bile gelmeyeceğini öğrenmesiyle hüsrana uğramıştı.

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