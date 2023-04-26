Kebapçı Hadise! Boy boy afişleri vardı ama işin altından bakın ne çıktı! "Ben Hadise'yim kahvaltı hazırlayamam" olayı sonrası...
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Attığı her adımla olay olan Hadise hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, Azerbaycan'da bir kebapçı da sahne alacağı söylenmişti. Ancak işin altından bambaşka bir olay çıktı. İşte detaylar...
26.04.2023 07:29 - Son Güncelleme: 26.04.2023 07:29
Söylemezsem Olmaz moderatörü Bircan Bali, Hadise'in Azerbaycan'da bir kebapçıda sahne alacağını şu sözlerle iddia etmişti:
Bana Azerbaycan'dan bir fotoğraf gönderdiler. Hadise 150 kişilik meşhur bir kebapçının teklifine 'evet' demiş.
Sosyal medyada yer alan habere göre; O afiş Hadise'nin 7 Mayıs'ta Bakü Kongre Merkezi'nde vereceği 3500 kişilik konserinin afişi.