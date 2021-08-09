Şeyma Subaşı’nın annesine bakın! Anne-kız karşılıklı göbek attı ‘Anasına bak kızını al’ yorumu olay oldu sosyal medya çalkalandı
Şeyma Subaşı'nın annesine bakın! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile ayrılığıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Olaylı ayrılığın ardından Mohammed Alsaloussi'yle ilişkisine ikinci bir şans daha vererek herkesi şaşkına çeviren Subaşı, son olarak eski sevgilisi Guido Senia'nın dünyaca ünlü model Irina Shayk ile aşk yaşamasıyla gündeme gelmişti. Subaşı, şimdi ise annesi ile yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Sevgilisi Meedo ve ailesiyle tekne turuna çıkan Subaşı, annesi ile karşılıklı göbek attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Anne-kızın dansı olay olurken söz konusu videoda Subaşı'nın bir arkadaşının 'anasına bak kızını al diyecekler, yandık' şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...
09.08.2021 23:51
- Son Güncelleme: 14.08.2021 16:05
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile ayrılığıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Subaşı, olaylı ayrılığın ardından Mohammed Alsaloussi'yle ilişkisine ikinci bir şans daha vererek herkesi şaşkına çevirmişti.
Subaşı, son olarak ise eski sevgilisi Guido Senia'nın dünyaca ünlü model Irina Shayk ile aşk yaşamasıyla gündeme gelmişti.
Sevgilisi Meedo ve ailesiyle tekne turuna çıkan Şeyma Subaşı, ilk olarak Mohammed Alsaloussi ile verdiği sarmaş dolaş pozu takipçilerinin beğenisine sundu.