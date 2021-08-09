Şeyma Subaşı’nın annesine bakın! Anne-kız karşılıklı göbek attı ‘Anasına bak kızını al’ yorumu olay oldu sosyal medya çalkalandı

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile ayrılığıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Subaşı, olaylı ayrılığın ardından Mohammed Alsaloussi'yle ilişkisine ikinci bir şans daha vererek herkesi şaşkına çevirmişti.