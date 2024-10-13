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Şeyma Subaşı'ndan Brezilyalı manken sevgilisiyle aşk pozları! Sahilde el ele dolaştı: "Kendine yakışanı bulmuş"

Eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğününde yaptığı imalı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile boşanmasının hemen ardından yeni sevgilisiyle gündeme gelen fenomen bu kez Brezilyalı model Marlon Teixeria ile yaşadığı romantik anlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 09:34 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 09:34
Şeyma Subaşı’ndan Brezilyalı manken sevgilisiyle aşk pozları! Sahilde el ele dolaştı: Kendine yakışanı bulmuş

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, Bali'de romantik bir tatile çıktı. Brezilyalı model Marlon Teixeria ile yaşadığı aşkı gözler önüne seren Subaşı, paylaştığı karelerle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Şeyma Subaşı’ndan Brezilyalı manken sevgilisiyle aşk pozları! Sahilde el ele dolaştı: Kendine yakışanı bulmuş

Aşk Tatili: Bali'de Romantizm Dolu Anlar

Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile yollarını ayıran Subaşı, boşandıktan kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı’ndan Brezilyalı manken sevgilisiyle aşk pozları! Sahilde el ele dolaştı: Kendine yakışanı bulmuş

Şu sıralar Bali'nin masmavi sularında huzur bulan fenomen, Marlon Teixeria ile el ele verdiği pozlarla takipçilerine adeta aşk dolu mesajlar gönderiyor.

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