Şeyma Subaşı'ndan Brezilyalı manken sevgilisiyle aşk pozları! Sahilde el ele dolaştı: "Kendine yakışanı bulmuş"

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, Bali'de romantik bir tatile çıktı. Brezilyalı model Marlon Teixeria ile yaşadığı aşkı gözler önüne seren Subaşı, paylaştığı karelerle yine adından söz ettirmeyi başardı.