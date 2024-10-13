Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un bu yönünü hiç duymadınız! Meğer koleksiyonu varmış

Atv 'nin yeni dizisi " Bir Gece Masalı " kadrosuna Kürşat Kilimci karakteriyle katılan Gürkan Uygun , ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve zirveye yerleşen dizinin başarısının masalsı hikayesinden, birbirine uyumlu oyuncuları ile aksiyon, dram ve heyecan gibi tempoları barındırmasına bağladı. Sabah'a konuşan Uygun, çocuklarının isim hikayesinden tutun özel hayatına hatta hobisine kadar birçok özel açıklamalarda bulundu.

'Bir Gece Masalı', ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına aldı. Senaryoyu okuduğunuzda böyle bir etki oluşturacağını tahmin etmiş miydiniz? Etkili olacağını düşünmüştüm. Tabii bu konuda anlatımın, renklerin önemi büyük. Yönetmenimiz çok iyi bir anlatım ve gerçekçi bir masal yakaladı. Senaryonun fazla aksiyonlu olması, renkli konuların işlenmesinin etki uyandıracağını düşünmüştüm.

KÜRŞAT, HIRSLI BİR ADAM



Sizce bu projede izleyicinin ilgisini çeken ne oldu?

Karakterler, oyuncular… Hikayenin anlatımı çok önemli. Çok farklı bir hikaye değil o yüzden farklı bakış açısı ilgiyi artırıyor.

Duygusal bir dizi ama bir yandan da aksiyon sahneleri dikkat çekiyor. Herkese hitap edecek bir proje mi oldu?

Duygusal sahneleri daha ağırlıklı. Aksiyon sahneleri derken bunlar bir duygunun aksiyonu da olabilir. Gerilim, korku, heyecan. Sonuçta süreler uzun, o süreleri belirli duygulara bölmek zorundasınız. İnsanları sıkmadan bazen tempo yapmak, bazen eğlendirmek zorundasınız. Senaristlerimiz bunları buluyor. Birçok işin seyri böyle yürüyor.

Modern masal diye tarif ediyor herkes diziyi. Hâlâ masal gibi aşklar yaşanıyor mu sizce?

Herkesin aşkı kendinin masalıdır. Günümüz koşullarında masallarımız sert olsa da, birçok sorunla baş başa olsak da herhalde herkesin aşkı kendisine masal gibi geliyordur.