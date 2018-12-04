Şeyma Subaşıdan olay yaratan gönderme! Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra...

Şeyma Subaşı'dan olay yaratan gönderme! Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra...
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile 1 yıl 2 ay süren evliliğini 8 dakikada bitirdi. Ayrılığın hemen ardından Miami'ye tatile giden Şeyma Subaşı, instagram üzerinden kendisini rahatsız eden kişilere göndermede bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın paylaşımı...
4 Aralık 2018 Salı, 16:21:00
Güncelleme: 16:25:09
1 yıl 2 aylık evliliğini ani bir kararla sonlandıran Şeyma Subaşı, boşanmanın hemen ardından kızı Melisa ile Miami'ye tatile gitmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Subaşı, kendisini rahatsız eden insanlara bir göndermede bulundu.
Şeyma Subaşı, tatil pozlarını boşanmanın hemen ardından paylaşması nedeniyle sıklıkla, sert ve kötü yorumlara maruz kalmış ve "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" gibi cümlelerle karşı karşıya kalmıştı.
BENİ RAHAT BIRAKIN...
Subaşı gelen yorumlar sonrası Instagram hesabından yayınladığı kareye, "beni rahat bırakın" yazarak, kendisi hakkında konuşanlara göndermede bulundu.
Geçtiğimiz günlerde ise paylaştığı bir fotoğrafta, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesini gösteren Subaşı, bu yazısında ise Acun Ilıcalı'ya bir göndermede bulunduğu düşünülüyor.
ACUN ILICALI'YLA BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ!
Boşanma protokolüne göre Şeyma Subaşı'ya 125 bin TL nafaka ödeyecek olan Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları henüz silmiş değil.