Ahmet Kural Sıla olayında son dakika! Ahmet Kural'dan bir suç duyurusu daha!

Ahmet Kural ile Sıla arasında gerginlik devam ediyor. Ahmet Kural'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir atak geldi. Sıla Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. İkilinin dava süreci devam ederken bu kez de Ahmet Kural'dan bir hamle geldi. İşte Ahmet Kural ile Sıla'nın devam eden son dakika hamleleri...

4 Aralık 2018 Salı, 13:22:26 Güncelleme: 13:37:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





