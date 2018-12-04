Ahmet Kural Sıla olayında son dakika! Ahmet Kural'dan bir suç duyurusu daha!

Ahmet Kural ile Sıla arasında gerginlik devam ediyor. Ahmet Kural'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir atak geldi. Sıla Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. İkilinin dava süreci devam ederken bu kez de Ahmet Kural'dan bir hamle geldi. İşte Ahmet Kural ile Sıla'nın devam eden son dakika hamleleri...

4 Aralık 2018 Salı, 13:22:26 Güncelleme: 13:37:26
Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!
Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!

Sanatçı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, ünlü sanatçıdan sahte hesap uyarısı geldi.

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!
Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!

'YALANCI TANIKLIK'

Kural ise kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!
Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!

SAHTE HESAPLARDAKİ PAYLAŞIMLARA DİKKAT EDİLMELİ

Müzik şirketi aracılığıyla bir açıklama yapan Sıla, kendisine ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sıla'nın müzik şirketinden yapılan açıklama şöyle:

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!
Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!

"Medya organları bir süredir sanatçımız Sıla Gençoğlu'na ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan alıntılar yapılarak, Sıla Gençoğlu'nun cümleleri gibi haberleştirmektedir.

Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına Sıla Gençoğlu'nun resmi sosyal medya hesapları dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!
Ahmet Kural ile Sıla arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte yeni bir suç duyurusu daha!

AHMET KURAL'IN SUÇ DUYURUSU

Diğer yandan Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni gelişmeler de yaşandı. Kanal D'nin haberine göre; ikili arasındaki kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak da üniversiteden alınan ses analizi gösterildi.

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