Ahmet Kural Sıla olayında son dakika! Ahmet Kural'dan bir suç duyurusu daha!
Ahmet Kural ile Sıla arasında gerginlik devam ediyor. Ahmet Kural'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir atak geldi. Sıla Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. İkilinin dava süreci devam ederken bu kez de Ahmet Kural'dan bir hamle geldi. İşte Ahmet Kural ile Sıla'nın devam eden son dakika hamleleri...
"Medya organları bir süredir sanatçımız Sıla Gençoğlu'na ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan alıntılar yapılarak, Sıla Gençoğlu'nun cümleleri gibi haberleştirmektedir.
Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına Sıla Gençoğlu'nun resmi sosyal medya hesapları dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz."
AHMET KURAL'IN SUÇ DUYURUSU
Diğer yandan Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni gelişmeler de yaşandı. Kanal D'nin haberine göre; ikili arasındaki kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak da üniversiteden alınan ses analizi gösterildi.