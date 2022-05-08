Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı 'bu kadarı da pes artık' dedirtti
Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı 'bu kadarı da pes artık' dedirtti. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Şeyma Subaşı yine adından söz ettirmeyi başardı. Özel hayatının yanı sıra Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da adından dikkat çeken Şeyma Subaşı bikinisiyle poz verirken yaptığı hareketle tepki çekti.
08.05.2022 16:13 - Son Güncelleme: 08.05.2022 16:30
'BU KADARI DA PES ARTIK'
Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı 'bu kadarı da pes artık' dedirtti.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan ancak son dönemde Meedo'nun arkadaşları ile parti parti dolaşan ve eski aşkının fotoğraflarına sosyal medya ehsabında yeniden yer veren Şeyma, tatil pozlarıyla dikkat çekti.
"ŞAİR BURADA NE ANLATMAK İSTEMİŞ ŞİMDİ?"
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde de üstsüz pozuyla olay oldu.