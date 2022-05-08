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Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı 'bu kadarı da pes artık' dedirtti

Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı 'bu kadarı da pes artık' dedirtti. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Şeyma Subaşı yine adından söz ettirmeyi başardı. Özel hayatının yanı sıra Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da adından dikkat çeken Şeyma Subaşı bikinisiyle poz verirken yaptığı hareketle tepki çekti.

08.05.2022 16:13 - Son Güncelleme: 08.05.2022 16:30
Şeyma Subaşı’dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı ’bu kadarı da pes artık’ dedirtti

'BU KADARI DA PES ARTIK'

Şeyma Subaşı'dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı 'bu kadarı da pes artık' dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı ’bu kadarı da pes artık’ dedirtti

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan ancak son dönemde Meedo'nun arkadaşları ile parti parti dolaşan ve eski aşkının fotoğraflarına sosyal medya ehsabında yeniden yer veren Şeyma, tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı’dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı ’bu kadarı da pes artık’ dedirtti

Bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı güneş yanıklarını göstermek için ilginç bir yola başvurdu. Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

Şeyma Subaşı’dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı ’bu kadarı da pes artık’ dedirtti

Bronzluğunu göstermek isteyen Subaşı'nın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.

Şeyma Subaşı’dan olay hareket! Bikini altını sıyırdı ’bu kadarı da pes artık’ dedirtti

"ŞAİR BURADA NE ANLATMAK İSTEMİŞ ŞİMDİ?"

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde de üstsüz pozuyla olay oldu.

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