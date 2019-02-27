Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı önce lolita oldu sonra...

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aldığı 120 bin lira nafaka ile adından hala bahsettiriyor. 'Tek boşanıp nafaka parasıyla gezen ben miyim?' diyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir moda çekiminde verdiği cesur pozlarıyla gündem olurken, sosyal medyadan paylaştığı köpek pozuyla isminden daha çok söz ettirdi.