Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı önce lolita oldu sonra...
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir moda çekimi için kamera karşısına geçti. Verdiği lolita pozlarıyla gündeme gelen Subaşı'dan yeni bir fotoğraf daha geldi. Şeyma Subaşı'nın köpek pozu sosyal medyada olay oldu. Özellikle son iki gündür Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın, verdiği pozlarla nafaka alma konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyor.
27.02.2019 19:06
- Son Güncelleme: 27.02.2019 19:06
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aldığı 120 bin lira nafaka ile adından hala bahsettiriyor. 'Tek boşanıp nafaka parasıyla gezen ben miyim?' diyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir moda çekiminde verdiği cesur pozlarıyla gündem olurken, sosyal medyadan paylaştığı köpek pozuyla isminden daha çok söz ettirdi.
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