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Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı önce lolita oldu sonra...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir moda çekimi için kamera karşısına geçti. Verdiği lolita pozlarıyla gündeme gelen Subaşı'dan yeni bir fotoğraf daha geldi. Şeyma Subaşı'nın köpek pozu sosyal medyada olay oldu. Özellikle son iki gündür Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın, verdiği pozlarla nafaka alma konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyor.

27.02.2019 19:06 - Son Güncelleme: 27.02.2019 19:06
Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı görüntüleriyle olay yaratmaya devam ediyor!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aldığı 120 bin lira nafaka ile adından hala bahsettiriyor. 'Tek boşanıp nafaka parasıyla gezen ben miyim?' diyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir moda çekiminde verdiği cesur pozlarıyla gündem olurken, sosyal medyadan paylaştığı köpek pozuyla isminden daha çok söz ettirdi.

Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı görüntüleriyle olay yaratmaya devam ediyor!

Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra ünlenen, boşandıktan sonra daha çok gündemde kalmayı başaran Şeyma Subaşı, bir moda çekimi için kamera karşısına geçti.

Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı görüntüleriyle olay yaratmaya devam ediyor!

LOLİTA ŞEYMA

Guido Senia ile ilişkisine tam gaz devam eden Şeyma Subaşı, bir moda çekimi için objektif karşısına geçti. Cesur pozlarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu. Subaşı'na, çekimlerde 'lolita' imajı verildi.

Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı görüntüleriyle olay yaratmaya devam ediyor!

Sosyal medyada verdiği tuhaf görüntüler sebebiyle Şeyma Subaşı'nın nafasında değişiklik yapılabileceği yönünde yorumlarda bulunuldu.

Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı görüntüleriyle olay yaratmaya devam ediyor!

ŞEYMA SUBAŞI'DAN KÖPEK POZU!

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından son paylaşımıyla bugün adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı görüntüleriyle olay yaratmaya devam ediyor!

Şeyma Subaşı'nın en son verdiği köpek pozu ise günün ikinci bomba konusu oldu.

Şeyma Subaşı'dan köpek pozu! Şeyma Subaşı görüntüleriyle olay yaratmaya devam ediyor!
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