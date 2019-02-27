Demet Akalın'ın mesaj attığı Irına Shayk'tan Bradly Cooper - Lady Gaga açıklaması geldi!
Lady Gaga ile Bradley Cooper, 91'inci Oscar Ödülleri gecesine damga vuran anların ana karakterleri oldular. Cooper'ın hem ilk yönetmenliğini üstlendiği hem de Lady Gaga ile başrolünü üstlendiği A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin Shallow adlı şarkısını seslendiren ikili, sahnede romantik anlar yaşamıştı. Tüm sosyal medya takipçilerinin 'Dikkatli ol' uyarısına ve Demet Akalın'ın da 'İyi yolmadın o karıyı' mesajını atmasına sebep olan o geceyle ilgili Irina Shayk'tan yanıt geldi.
27.02.2019 18:12
- Son Güncelleme: 27.02.2019 18:12
IRINA SHAYK KONUŞTU!
Irina Shayk'tan Bradly Cooper - Lady Gaga açıklaması geldi. Cooper'ın hem ilk yönetmenliğini üstlendiği hem de Lady Gaga ile başrolünü üstlendiği A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin Shallow adlı şarkısını seslendiren ikili, sahnede romantik anlar yaşamıştı.
Bir süre önce Lady Gaga'nın nişanlısından ayrılması da "Lady Gaga Bradley Cooper'a sırılsıklam aşık. O yüzden nişanı bozdu" yorumlarına neden olmuştu.
Bu söylentilerin ortaya atılmasının üzerinden sadece birkaç gün geçmişken Bradley Cooper ile Lady Gaga'nın Oscar sahnesinde sergilediği samimiyet de kafalarda soru işaretlerine yol açtı.
Demet Akalın da bu yakınlaşmaya tepki vermiş, Irina Shayk'a, 'İyi yolmadın o karıyı. Takipten çıkamışsın geç bile kaldın bacım.' tweeti atmıştı.
Ama en çok Bradley Cooper'ın birlikte olduğu Rus model Irina Shayk'ın bu duruma nasıl tepki vereceği merak edilmişti.