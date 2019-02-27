Demet Akalın'ın mesaj attığı Irına Shayk'tan Bradly Cooper - Lady Gaga açıklaması geldi!

Lady Gaga ile Bradley Cooper, 91'inci Oscar Ödülleri gecesine damga vuran anların ana karakterleri oldular. Cooper'ın hem ilk yönetmenliğini üstlendiği hem de Lady Gaga ile başrolünü üstlendiği A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin Shallow adlı şarkısını seslendiren ikili, sahnede romantik anlar yaşamıştı. Tüm sosyal medya takipçilerinin 'Dikkatli ol' uyarısına ve Demet Akalın'ın da 'İyi yolmadın o karıyı' mesajını atmasına sebep olan o geceyle ilgili Irina Shayk'tan yanıt geldi.

27.02.2019 18:12 - Son Güncelleme: 27.02.2019 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





