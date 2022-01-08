Şeyma Subaşı'dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım 'donsuz nasıl gezilir ya' yorumuna 'Ferrari'n olsa üzerine örter miydin?'
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi yanındayken eski eşi Acun Ilıcalı ile pişti olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımıyla bir kez daha gündemde. Yılbaşında paylaştığı sevgilisi Meedo'yla öpüşme videosundan sonra olay olan Şeyma Subaşı bu kez bitmek bilmeyen tatilinden iç çamaşırsız fotoğraf paylaştı. Derin bacak dekoltesiyle işi iyice abartan Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girerken, pek çok yorum da geldi.
08.01.2022 10:19
- Son Güncelleme: 08.01.2022 10:19
Şeyma Subaşı bitmek bilmeyen hayat dolu tatilinden olay yaratan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. O pozlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...
Yeni yılı ülke dışında sevgilisi Meedo ile karşılayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımıyla dikkat çekiyor.