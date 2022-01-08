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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım 'donsuz nasıl gezilir ya' yorumuna 'Ferrari'n olsa üzerine örter miydin?'

Şeyma Subaşı'dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım 'donsuz nasıl gezilir ya' yorumuna 'Ferrari'n olsa üzerine örter miydin?'

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi yanındayken eski eşi Acun Ilıcalı ile pişti olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımıyla bir kez daha gündemde. Yılbaşında paylaştığı sevgilisi Meedo'yla öpüşme videosundan sonra olay olan Şeyma Subaşı bu kez bitmek bilmeyen tatilinden iç çamaşırsız fotoğraf paylaştı. Derin bacak dekoltesiyle işi iyice abartan Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girerken, pek çok yorum da geldi.

08.01.2022 10:19 - Son Güncelleme: 08.01.2022 10:19
Şeyma Subaşı’dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım ’donsuz nasıl gezilir ya’ yorumuna ’Ferrari’n olsa üzerine örter miydin?’

Şeyma Subaşı bitmek bilmeyen hayat dolu tatilinden olay yaratan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. O pozlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

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Şeyma Subaşı’dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım ’donsuz nasıl gezilir ya’ yorumuna ’Ferrari’n olsa üzerine örter miydin?’

Yeni yılı ülke dışında sevgilisi Meedo ile karşılayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımıyla dikkat çekiyor.

Şeyma Subaşı’dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım ’donsuz nasıl gezilir ya’ yorumuna ’Ferrari’n olsa üzerine örter miydin?’

Bir süre önce sevgilisi Meedo ile yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşan Şeyma'nın görüntülerine tepki yapmıştı.

Şeyma Subaşı’dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım ’donsuz nasıl gezilir ya’ yorumuna ’Ferrari’n olsa üzerine örter miydin?’
Şeyma Subaşı’dan iç çamaşırsız derin bacak dekolteli paylaşım ’donsuz nasıl gezilir ya’ yorumuna ’Ferrari’n olsa üzerine örter miydin?’

Önce çılgınlarca dans eden ikili ardından öpüşünce, her yaptığını paylaşan bir çocuk annesine tepki gecikmemişti.

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