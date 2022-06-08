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Haberler Magazin Şeyma Subaşı yine gündemde! İç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Şeyma Subaşı yine gündemde! İç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Şeyma Subaşı yine gündemde! Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen ünlü ismin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi paylaşımı beğenirken kimisi eleştirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın gündem olan o paylaşımı...

08.06.2022 01:25 - Son Güncelleme: 08.06.2022 01:31
Şeyma Subaşı yine gündemde! İç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Şeyma Subaşı yine gündemde! İç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren Subaşı, sosyal medya hesabında evlilik hazırlıkları yaptığı açıklamayla Mohammed Alsaloussi'yle ayrıldığını duyurmuştu.

Şeyma Subaşı yine gündemde! İç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Ayrılığın ardından adı Hakan Sabancı ile anılan ünlü isim, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Şeyma Subaşı yine gündemde! İç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı yine gündemde! İç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü: “Don sütyenle de çıkılmaz ki”

Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram'da hızla gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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