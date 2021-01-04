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Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir? Tatil için gittiği Miami'den ev alan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı bir sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. 2 ay önce Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda görülen ve Mısırlı bir yatırımcı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi sonunda ortaya çıktı. İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu iddiası ise bu paylaşımla güçlendi. Peki Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

04.01.2021 17:38 - Son Güncelleme: 04.01.2021 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





