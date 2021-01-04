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Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir? Tatil için gittiği Miami'den ev alan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı bir sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. 2 ay önce Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda görülen ve Mısırlı bir yatırımcı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi sonunda ortaya çıktı. İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu iddiası ise bu paylaşımla güçlendi. Peki Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

04.01.2021 17:38 - Son Güncelleme: 04.01.2021 18:11
Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi görenler, "Senden hızlısı mezarda" dedi. Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

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Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

Guido ile ayrıldıktan sonra sık sık farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı tam da eski eşinin yeni sevgilisiyle mutlu olduğunu söylediği günün ertesi aşk pozlarını paylaştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Şeyma Subaşı'nın fotoğrafındaki kişinin, geçtiğimiz aylarda birlikte anıldığı Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğu iddia edildi.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

ŞEVVAL ŞAHİN İLE PARTİDE EĞLENDİ

Şu sıralar ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de bulunan Subaşı, katıldığı partilerle sık sık gündeme geliyor.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

İzmir depreminin hemen ardından Cadılar Bayramı partilerine giden ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Şeyma Subaşı, 2 ay önce yine büyük bir ev partisine katıldı.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

Sosyal mesafesiz partileriyle ünlü Türkiye güzeli manken Şevval Şahin'in de bulunduğu eğlencede Subaşı, gece boyunca bol bol sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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