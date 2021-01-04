Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?
Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir? Tatil için gittiği Miami'den ev alan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı bir sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. 2 ay önce Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda görülen ve Mısırlı bir yatırımcı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi sonunda ortaya çıktı. İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu iddiası ise bu paylaşımla güçlendi. Peki Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?
Guido ile ayrıldıktan sonra sık sık farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı tam da eski eşinin yeni sevgilisiyle mutlu olduğunu söylediği günün ertesi aşk pozlarını paylaştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Şeyma Subaşı'nın fotoğrafındaki kişinin, geçtiğimiz aylarda birlikte anıldığı Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğu iddia edildi.