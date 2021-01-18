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Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'dan sevgilisiyle pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Kızı Melisa'nın da yanında olduğu görülen paylaşımlarda Şeyma Subaşı son olarak sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Şeyma Subaşı'nın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki aldı. Kimileri Subaşı'nı sert bir dille eleştirirken, kimileri de 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumlarında bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin lüks araçları...

takvim.com.tr
18.01.2021 14:20 - Son Güncelleme: 18.01.2021 14:56
Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen ohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaşınca sosyal medyadan tepki gecikmedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN TEPKİ ÇEKEN ÜSTSÜZ PAYLAŞIM! - TIKLA

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Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Tatil için gittiği Miami'den ev aldığını duyuran Şeyma Subaşı, sevgilisini artık saklamıyor. Son olarak lüks marka saati ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, tepki çeken bir paylaşıma daha imza attı.

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdi de sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Sevgilisinin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumları yapıldı.

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Sosyal mesafesiz partileriyle ünlü Türkiye güzeli manken Şevval Şahin'in de bulunduğu bir eğlencede gece boyunca paylaşım yapan Şeyma Subaşı, partiye gitmeden önce paylaştığı Ferrari marka araç ile aşkın ilk dedikodusunu vermişti.

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni aşk dedikodusunun fitilini ateşlemişti.

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