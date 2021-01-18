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Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin'

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını görücüye çıkarınca olanlar oldu! Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'dan sevgilisiyle pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Kızı Melisa'nın da yanında olduğu görülen paylaşımlarda Şeyma Subaşı son olarak sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Şeyma Subaşı'nın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki aldı. Kimileri Subaşı'nı sert bir dille eleştirirken, kimileri de 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumlarında bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin lüks araçları...

18.01.2021 14:20 - Son Güncelleme: 18.01.2021 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





