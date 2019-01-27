Şeyma Subaşı sevgilisi olduğunu ve Acun Ilıcalı'nın parasıyla gezdiğini kabul etti!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra sevgilisi olarak adının geçtiği Guido Senia ile aralarındaki aşkı kabul etti. Verdiği bir röportajda İtalyan DJ Guido Senia ile birbirlerinden etkilendiklerini ve görüştüklerini dile getiren Subaşı, Instagram'da takipçilerinin kendisini neden sevmediği hakkında yöneltilen sorulara da cevap verdi. İşte "Sadece ben miyim kocasının parasıyla yaşayan?" diyen Subaşı'nın sözleri...
ŞEYMA SUBAŞI İLE ACUN ILICALI NEDEN AYRILDI?
Acun Ilıcalı'dan ayrılma sebebi olarak "Farkı şeylerden zevk alıyorduk. Bir süredir ikimiz de kendi sevdiğimiz şeyleri yapıyorduk. Hal böyle olunca da sevgi ve saygıyı yitirmedenn ayrılma kararı aldık." diyen Subaşı, Instagram hesabından çok gezip tozması hakkında kötü yorum yapanlara da şöyle dedi:
"Meğer insanlar benim kadar ortada yaşamıyormuş. Yaşadıkları hayatı gizliyormuş. Ben, "Bunlar aleyhime döner!" demedim. Tüm şeffaflığıyla hayatımı insanların gözünün önüne serdim. E çok göze battı. Sonra insanlar beni sevsin diye de uğraşmadım. Mağdur edebiyatımı yapmadım. Öyle yapanlar kazanıyor ve daha çok seviliyor. Gelinen noktada durum şu: Ben nefret ediliyorum. Nefretin adı Şeyma olmuş! Anlamadıkları şu: Ben, neysem oyum. Ve ne yaşıyorsam onu paylaştım."