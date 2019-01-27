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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı

Murat Yıldırım başarılı oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk performansıyla da izliyecilerin gönlünde taht kurdu. Iman Elbani ile mutlu bir evliliği olan yakışıklı sunucu Murat Yıldırım, son günlerde magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri oldu. Eşi Faslı olduğu için Murat Yıldırım'ın memleketi hayranları tarafından sık sık araştırılıyor. İşte Murat Yıldırım'ın memleketi...

27.01.2019 11:12 - Son Güncelleme: 27.01.2019 11:17
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı

Murat Yıldırım nereli?' son günlerin en merak edilen sorusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın ve ünlülerin memleketleri...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı

Furkan Palalı - Konya

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı

Demet Özdemir - Kocaeli

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı

Bartu Küçükçağlayan - Eskişehir

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı

Hakan Meriçliler - İzmir

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