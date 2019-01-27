Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı

Murat Yıldırım başarılı oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk performansıyla da izliyecilerin gönlünde taht kurdu. Iman Elbani ile mutlu bir evliliği olan yakışıklı sunucu Murat Yıldırım, son günlerde magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri oldu. Eşi Faslı olduğu için Murat Yıldırım'ın memleketi hayranları tarafından sık sık araştırılıyor. İşte Murat Yıldırım'ın memleketi...

27.01.2019 11:12 - Son Güncelleme: 27.01.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





