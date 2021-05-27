Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası çıka çıka kim çıktı! Hem siyasetçi hem oyuncu meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Doktor Müjgan karakteriyle gönülleri çaldı Melike İpek Yalova. Yılmaz'ın eşi Müjgan karakterine hayat veren 37 yaşında Melike İpek Yalova için Bir Zamanlar Çukurova macerası son buldu. Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle dikkatleri çeken güzel oyuncunun babası da tanıdık bir sima. Avukat ve siyasetçi olan babası bir sinema filminde bile rol almış. Bakın bu isim kim. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

27.05.2021 17:21 - Son Güncelleme: 27.05.2021 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





