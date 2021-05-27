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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası çıka çıka kim çıktı! Hem siyasetçi hem oyuncu meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Doktor Müjgan karakteriyle gönülleri çaldı Melike İpek Yalova. Yılmaz'ın eşi Müjgan karakterine hayat veren 37 yaşında Melike İpek Yalova için Bir Zamanlar Çukurova macerası son buldu. Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle dikkatleri çeken güzel oyuncunun babası da tanıdık bir sima. Avukat ve siyasetçi olan babası bir sinema filminde bile rol almış. Bakın bu isim kim. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

27.05.2021 17:21 - Son Güncelleme: 27.05.2021 17:21
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası çıka çıka kim çıktı! Hem siyasetçi hem oyuncu meğer...

Güzel oyuncu Melike İpek Yalova'nın Bir Zamanlar Çukurova macerası son bulurken, günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. 37 yaşındaki oyuncu Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası çıka çıka kim çıktı! Hem siyasetçi hem oyuncu meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle kariyerinde yıldızlaşan Melike İpek Yalova aslında hepimizin yakinen tanıdığı bir ismin kızı. İşte başta Melike İpek Yalova olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası çıka çıka kim çıktı! Hem siyasetçi hem oyuncu meğer...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası çıka çıka kim çıktı! Hem siyasetçi hem oyuncu meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası çıka çıka kim çıktı! Hem siyasetçi hem oyuncu meğer...