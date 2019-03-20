GaleriMagazin

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı İsrail'de görücüye çıkardı! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!

Şeyma Subaşı yine sevgilisi Guido Senia'nın yanına uçtu. Geçtiğimiz gün organizasyon etkinliği için İsrail'e giden Guido Senia'yı yalnız bırakmayan Şeyma Subaşı, bu kez yakın arkadaşı Dila Tarkan'ı da yanında götürdü. Acun Ilıcalı'dan 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, durmadan gezmesiyle dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da aynı kıyafetleri giymesiyle herkesi şaşırtıyor. Şeyma Subaşı'nın aynı kıyafetleri giymesi 'Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor.' yorumlarını beraberinde getirdi.

20.03.2019 17:48 - Son Güncelleme: 20.03.2019 17:57
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın yanına, İsrail'e uçtu! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!

Şeyma Subaşı yakın arkadaşı Dila Tarkan ile İsrail'e gitti. Circoloco etkinliği için İsrail'e giden sevgilisi Guido Senia'yı yalnız bırakmayan Şeyma Subaşı, İstail sokaklarında dans etti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın yanına, İsrail'e uçtu! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!

Dün akşam Mercedes Benz Feshion Week'e katılan iki arkadaş, bugün soluğu İsrail'de aldılar.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın yanına, İsrail'e uçtu! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şeyma Subaşı ile Dila Tarkan, yarın gece İsrail'de eğlencede olacaklar.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın yanına, İsrail'e uçtu! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!

Geçtiğimiz hafta Maldivler'e tatile giden yakın arkadaşların İsrail macerası ise takipçileri tarafından merak ediliyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın yanına, İsrail'e uçtu! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI!

Sevgilisi Guido Senia ile yakın arkadaşı Dila Tarkan'ı ilk kez biraraya getirecek olan Şeyma Subaşı'nın kıyafetleri ise sosyal medyada alay konusu oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan Doğulu'dan boşanmak isteyen Beren Saat'ten şaşırtan hareket!
Kenan Doğulu'dan boşanmak isteyen Beren Saat'ten şaşırtan hareket!