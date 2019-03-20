Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı İsrail'de görücüye çıkardı! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI!

Sevgilisi Guido Senia ile yakın arkadaşı Dila Tarkan'ı ilk kez biraraya getirecek olan Şeyma Subaşı'nın kıyafetleri ise sosyal medyada alay konusu oldu.