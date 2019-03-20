Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı İsrail'de görücüye çıkardı! Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor!
Şeyma Subaşı yine sevgilisi Guido Senia'nın yanına uçtu. Geçtiğimiz gün organizasyon etkinliği için İsrail'e giden Guido Senia'yı yalnız bırakmayan Şeyma Subaşı, bu kez yakın arkadaşı Dila Tarkan'ı da yanında götürdü. Acun Ilıcalı'dan 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, durmadan gezmesiyle dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da aynı kıyafetleri giymesiyle herkesi şaşırtıyor. Şeyma Subaşı'nın aynı kıyafetleri giymesi 'Nafakası gezmekten kıyafet almaya yetmiyor.' yorumlarını beraberinde getirdi.
20.03.2019 17:48
- Son Güncelleme: 20.03.2019 17:57
Şeyma Subaşı yakın arkadaşı Dila Tarkan ile İsrail'e gitti. Circoloco etkinliği için İsrail'e giden sevgilisi Guido Senia'yı yalnız bırakmayan Şeyma Subaşı, İstail sokaklarında dans etti.
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