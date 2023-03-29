Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo'yla evlenecek olan Şeyma Subaşı'yı parayı veren izleyecek
Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL. Bu haber zaten günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olarak dikkat çekerken, Subaşı cephesinden flaş bir haber geldi. Yeni aboneler kazanmak isteyen ünlü güzel, önceki gün sayfasında berkalığa veda partisinin duyurusunu yaptı.
29.03.2023 08:53 - Son Güncelleme: 29.03.2023 08:53