RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo'yla evlenecek olan Şeyma Subaşı'yı parayı veren izleyecek

Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo'yla evlenecek olan Şeyma Subaşı'yı parayı veren izleyecek

Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL. Bu haber zaten günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olarak dikkat çekerken, Subaşı cephesinden flaş bir haber geldi. Yeni aboneler kazanmak isteyen ünlü güzel, önceki gün sayfasında berkalığa veda partisinin duyurusunu yaptı.

29.03.2023 08:53 - Son Güncelleme: 29.03.2023 08:53
Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo’yla evlenecek olan Şeyma Subaşı’yı parayı veren izleyecek

Özel hayatını sosyal medyada abonelik sistemine açan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını.

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Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo’yla evlenecek olan Şeyma Subaşı’yı parayı veren izleyecek

Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı sevgilisiyle evlenecek.

Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo’yla evlenecek olan Şeyma Subaşı’yı parayı veren izleyecek

Düğün öncesi Şeyma'dan flaş bir hamle geldi.

Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo’yla evlenecek olan Şeyma Subaşı’yı parayı veren izleyecek

Subaşı, Instagram'da abonelik sistemine geçti.

Şeyma Subaşı onu da parayla satacak! Kara sevdası Meedo’yla evlenecek olan Şeyma Subaşı’yı parayı veren izleyecek

Türkiye'den katılan ilk Türk isim olan Şeyma Subaşı'nın aboneliğinin ise aylık 61 TL.

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