Şeyma Subaşı milyarder aşkı Meedo ile teknede sarmaş dolaş! Yarı çıplak karelerin ardından bu kez de...
Şeyma Subaşı milyarder aşkı Meedo ile teknede sarmaş dolaş! Yarı çıplak karelerin ardından bu kez de bikinili haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Şeyma yine gündemde. 2018 yılında evlendiği Acun Ilıcalı'dan 2019 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak olan Şeyma Subaşı sevgilisi ile düşman çatlatıyor.
Şeyma Subaşı milyarder aşkı Meedo ile teknede sarmaş dolaş! Yarı çıplak karelerin ardından bu kez de bikinili fotoğrafları ile dikkat çeken Şeyma, sevgilisi Meedo ile düşman çatlatıyor...
"NE BU? NAFAKA KESİLSİN UMURUMDA DEĞİL POZU MU?"
Şeyma Subaşı, çalkantılı geçen bir süreçten sonra geçen temmuzdan beri mutlu mesut bir ilişki yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşıyor.
Artık kendini Miamili gibi hissediyor olmalı ki, şehre gelen eşini dostunu ağırlıyor. Tabii sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 'milyarder' sıfatına yakışacak şaşaada! Tıpkı önceki gün olduğu gibi…
Genç sosyetenin en ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doruer, Sima Tarkan ile sevgilisi Mark Başoğlu ve ünlü influencer Sibil Çetinkaya, bir süredir Miami'de tatilde. Şeyma Subaşı, arkadaşları olan bu grubu lüks teknelerine misafir etmiş. Sevgilisi Alsaloussi ile birlikte teknede öyle bir ağırlama yapmışlar ki, bizim genç sosyetikler bile etkilenmiştir herhalde.