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Demet Şener'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı: Beynim yandı Demet Hanım

Demet Şener Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Demet Şener'in düzenli spor yaptığını bilmeyen yok. Şener'in bu sabah saatlerinde evinde hocasıyla spor yaparken paylaştığı selfie pozu takipçilerini şaşırttı. Demet Şener'in karşısındaki ayna nedeniyle ortaya çıkan ilginç görüntüsüne bir takipçisi, "Aynanın tam arasına gelmiş fotoğraf beynim yandı" mesajıyla şaşkınlığını dile getirdi. İşte Demet Şener ve diğer ünlülerin spor yaparkenki halleri...

05.02.2019 11:22 - Son Güncelleme: 05.02.2019 11:28
Demet Şener'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı: Beynim yandı Demet Hanım

Demet Şener'in Instagram paylaşımı takipçilerinin beynini yaktı. İbrahim Kutluay ile olaylı boşanma sürecinden geçen Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Demet Şener'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı: Beynim yandı Demet Hanım

Demet Şener, sabah evinde hocasıyla birlikte yaptığı yoga çalışması sırasında çekilen bir video paylaştı. Çalışma bittikten sonra da salonundaki aynanın karşısına geçip çektiği selfie'yi paylaştı.

Demet Şener'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı: Beynim yandı Demet Hanım

Fakat, Şener'in, karşısındaki ayna nedeniyle ortaya çıkan ilginç görüntüsü ilk bakışta takipçilerini şaşırttı. Bir takipçisi şaşkınlığını " Aynanın tam arasına gelmiş fotoğraf beynim yandı" mesajıyla şaşkınlığını ifade etti.

Demet Şener'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı: Beynim yandı Demet Hanım

DEMET ŞENER YILLARA MEYDAN OKUYOR!

41 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener'in geçip giden yıllara meydan okuması takipçilerinden de tam not alıyor.

Demet Şener'in sosyal medya paylaşımı olay yarattı: Beynim yandı Demet Hanım

TAKDİR EDİLDİ!

Sabah saatlerinde ya yoga ya da spor salonunda egzersiz yapan Şener'i takipçileri " Sabahları biraz daha uyumak yerine spor yapmayı tercih ettiğiniz için sizi takdir ediyoruz" yorumlarını yapıyor.

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