GaleriMagazin

Şeyma Subaşı mutlu olmak için kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile birlikte İbiza'ya gitti. Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İtalyan organizatör Guido Senia ile baş başa bir doğum günü geçirdi. Çıkardığı Sadece Şeyma kitabında çok gezdiği için kızı Melisa'dan özür dileyen Şeyma Subaşı, doğum gününü kızıyla geçirmektense sevgilisiyle geçirmeyi seçti. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia ise Instagram'dan birlikte fotoğraflarını paylaşarak "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düştü. Şeyma Subaşı'nın kaç yaşına girdiği ise merak konusu oldu. Peki, bu yıl sevgilisi Guido Senia ile doğum gününü kutlayan Şeyma Subaşı kaç yaşında? İşte detaylar...

03.07.2019 12:22 - Son Güncelleme: 03.07.2019 13:20
Şeyma Subaşı kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!

Şeyma Subaşı daha mutlu olmak için kızı Melisa'yı değil, sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti. Geçtiğimiz günlerde Sadece Şeyma isimli kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'dan özür dilediği satırlar dikkat çekmişti. Şeyma Subaşı, daha mutlu bir anne olabilmek için çok sık tatile gittiğini belirterek kızı Melisa'dan özür dilemişti. Subaşı, bu kez de doğum gününde sevgilisi Guido Senia ile tatile gitmeyi tercih etti.

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Şeyma Subaşı kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!

AŞK PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR!

Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Guido Senia sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Şeyma Subaşı kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!

İLK KUTLAYAN KİŞİ SEVGİLİSİ OLDU

Senia, Subaşı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Mutlu yıllar bebeğim" notuyla yayınladı. Subaşı ise sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi ile yanıt verdi. Çiftin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Şeyma Subaşı mutlu olmak için kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!

Daha önce de birçok kez kızı Melisa'yı bırakıp tatile giden Şeyma Subaşı, doğum gününde kızı melisa'nın yanında olmayı tercih etmediği için eleştirilerin odağında oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye'den 7 bin 300 kilometre uzaklıkta olan 5 yaşındaki kızıyla yaptığı görüntülü konuşmasını Instagram'da paylaşmıştı. Bu kareye "Anneler, babalar arada iş ve tatil için gider gelir, öyle Melisa. Tatile gittiği için vicdanını rahatlatmaya çalışan anne" notu düşen Subaşı, yine büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Şeyma Subaşı kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!

ŞEYMA SUBAŞI MUTLU BİR ANNE OLMAK İÇİN TATİLDE!

"Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey" sözleri ile kızı Melisa'dan özür diledi.
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'nin Kim Kardashian'ı Gizem Şahin Kosova'da taç giydi
Türkiye'nin Kim Kardashian'ı Gizem Şahin Kosova'da taç giydi