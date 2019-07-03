Şeyma Subaşı mutlu olmak için kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile birlikte İbiza'ya gitti. Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İtalyan organizatör Guido Senia ile baş başa bir doğum günü geçirdi. Çıkardığı Sadece Şeyma kitabında çok gezdiği için kızı Melisa'dan özür dileyen Şeyma Subaşı, doğum gününü kızıyla geçirmektense sevgilisiyle geçirmeyi seçti. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia ise Instagram'dan birlikte fotoğraflarını paylaşarak "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düştü. Şeyma Subaşı'nın kaç yaşına girdiği ise merak konusu oldu. Peki, bu yıl sevgilisi Guido Senia ile doğum gününü kutlayan Şeyma Subaşı kaç yaşında? İşte detaylar...
Şeyma Subaşı daha mutlu olmak için kızı Melisa'yı değil, sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti. Geçtiğimiz günlerde Sadece Şeyma isimli kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'dan özür dilediği satırlar dikkat çekmişti. Şeyma Subaşı, daha mutlu bir anne olabilmek için çok sık tatile gittiğini belirterek kızı Melisa'dan özür dilemişti. Subaşı, bu kez de doğum gününde sevgilisi Guido Senia ile tatile gitmeyi tercih etti.
ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Daha önce de birçok kez kızı Melisa'yı bırakıp tatile giden Şeyma Subaşı, doğum gününde kızı melisa'nın yanında olmayı tercih etmediği için eleştirilerin odağında oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye'den 7 bin 300 kilometre uzaklıkta olan 5 yaşındaki kızıyla yaptığı görüntülü konuşmasını Instagram'da paylaşmıştı. Bu kareye "Anneler, babalar arada iş ve tatil için gider gelir, öyle Melisa. Tatile gittiği için vicdanını rahatlatmaya çalışan anne" notu düşen Subaşı, yine büyük eleştirilere maruz kalmıştı.