Şeyma Subaşı mutlu olmak için kızını değil sevgilisi Guido Senia'yı tercih etti! İşte herkesi şok eden gerçek!

Daha önce de birçok kez kızı Melisa'yı bırakıp tatile giden Şeyma Subaşı, doğum gününde kızı melisa'nın yanında olmayı tercih etmediği için eleştirilerin odağında oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye'den 7 bin 300 kilometre uzaklıkta olan 5 yaşındaki kızıyla yaptığı görüntülü konuşmasını Instagram'da paylaşmıştı. Bu kareye "Anneler, babalar arada iş ve tatil için gider gelir, öyle Melisa. Tatile gittiği için vicdanını rahatlatmaya çalışan anne" notu düşen Subaşı, yine büyük eleştirilere maruz kalmıştı.