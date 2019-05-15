Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor: Kazandığı para yetmiyor mu?

ŞEYMA SUBAŞI KIYAFETLERİNİ NE KADARA SATACAK?

Şıklığını büyük ölçüde dev lüks markalarla sağlayan Subaşı'nın kıyafetlerini hangi fiyatlara satacağı henüz belli değil ancak takipçilerinin aklında tek bir soru var, "O kıyafetleri almaya insanların bütçesi yeter mi?"