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Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor: Kazandığı para yetmiyor mu?

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikteliği ile gündem olmuştu. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay kıyafetlerini satışa çıkaracağını açıklamıştı. Şıklığıyla bilinen Şeyma Subaşı Bebek'te kıyafetlerini satmak için bir butikle anlaşmaya vardı. Peki Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?

15.05.2019 09:35 - Son Güncelleme: 15.05.2019 09:38
Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor! Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?

Acun Ilıcalı ile olan mutlu ilişkisini 18 Eylül 2017'de nikah masasına taşıyan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yılın son aylarında ani bir kararla tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, şu sıralar kıyafetlerini satmaya karar vermesiyle gündeme geldi.

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor! Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?

ŞEYMA SUBAŞI KIYAFETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, yeni taşınacağı evde kıyafetlerini koyacak yer konusunda sıkıntı yaşayacağı için bir çok elbisesini satışa çıkartmaya karar verdi.

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor! Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?

Instagram'dan takipçilerine kıyafetlerini satacağı haberini veren Şeyma Subaşı, takipçileriyle buluşabilmek için kıyafetleri internet üzerinden satmak yerine Bebek'te bir butikle anlaşacağını söyledi.

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor! Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?

"KAZANDIĞI PARA YETMİYOR MU?"

Subaşı'nın kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlamak yerine satışa çıkarması ise akıllara 'Kazandığı para yetmiyor?' sorusunu getirdi.

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor! Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?

ŞEYMA SUBAŞI KIYAFETLERİNİ NE KADARA SATACAK?

Şıklığını büyük ölçüde dev lüks markalarla sağlayan Subaşı'nın kıyafetlerini hangi fiyatlara satacağı henüz belli değil ancak takipçilerinin aklında tek bir soru var, "O kıyafetleri almaya insanların bütçesi yeter mi?"

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor! Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?
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