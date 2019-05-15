Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarıyor: Kazandığı para yetmiyor mu?
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikteliği ile gündem olmuştu. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay kıyafetlerini satışa çıkaracağını açıklamıştı. Şıklığıyla bilinen Şeyma Subaşı Bebek'te kıyafetlerini satmak için bir butikle anlaşmaya vardı. Peki Şeyma Subaşı kıyafetlerini ne kadara satacak?
15.05.2019 09:35
- Son Güncelleme: 15.05.2019 09:38
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