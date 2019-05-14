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Çağatay Ulusoy Hollywood yapımcılarının merceği altında!

Hakan: Muhafız'da oynadığı karakterle Hollywood yapımcılarının dikkatini çeken Çağatay Ulusoy, film teklifi aldı. Çok iyi derecede İngilizce bilen ve oyunculuk eğitimlerinin büyük bölümünü de ABD'de alan Ulusoy, şimdilerde dünyaca ünlü bir yapım firması ile imza aşamasında.... Anlaşma gerçekleşirse ünlü oyuncu, Hollywood yıldızlarının oynadığı çok önemli bir seri filmde boy gösterecek.

14.05.2019 17:06 - Son Güncelleme: 14.05.2019 17:07
Çağatay Ulusoy Hollywood yapımcılarının merceği altında!

ÇAĞATAY ULUSOY HOLLYWOOD YILDIZI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR!

150 milyon aboneli dijital platformdaki ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız'da oynadığı karakterle Hollywood yapımcılarının dikkatini çeken Ulusoy'un, film teklifi aldığını öğrenildi.

Çağatay Ulusoy Hollywood yapımcılarının merceği altında!

Çok iyi derecede İngilizce bilen ve eğitimi için gittiği Amerika'nın kültürüne de yatkın olan Çağatay Ulusoy'un dünyaca ünlü bir yapım firması ile imza aşamasına geldiği belirtiliyor.

Çağatay Ulusoy Hollywood yapımcılarının merceği altında!

Anlaşma gerçekleşirse ünlü oyuncu, Hollywood yıldızlarının oynadığı çok önemli bir seri filmde boy gösterecek.

Çağatay Ulusoy Hollywood yapımcılarının merceği altında!
Çağatay Ulusoy Hollywood yapımcılarının merceği altında!
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