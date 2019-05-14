Çağatay Ulusoy Hollywood yapımcılarının merceği altında!

Hakan: Muhafız'da oynadığı karakterle Hollywood yapımcılarının dikkatini çeken Çağatay Ulusoy, film teklifi aldı. Çok iyi derecede İngilizce bilen ve oyunculuk eğitimlerinin büyük bölümünü de ABD'de alan Ulusoy, şimdilerde dünyaca ünlü bir yapım firması ile imza aşamasında.... Anlaşma gerçekleşirse ünlü oyuncu, Hollywood yıldızlarının oynadığı çok önemli bir seri filmde boy gösterecek.

14.05.2019 17:06 - Son Güncelleme: 14.05.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





