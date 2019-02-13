Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan yaratıcı öneriler geldi

Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Scun Ilıcalı ile evlenmeden önce kendi buiğini açan, evlendikten sonra da kafe açan Subaşı, bu kez de yazarlığa soyundu! Şeyma'nın kitap çıkartacağı haberini duyanlar küçük bir şaşkınlıktan sonra kitap için isim önerilerinde bulundular.