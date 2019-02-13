Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan yaratıcı öneriler geldi
Şeyma Subaşı kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile sevgili olan Subaşı'nın attığı her adım olay olmaya devam ediyor. Önce kendi tasarımlarını sattığı bir butik açmış sonra onu kapatmıştı. Şimdilerde bir kafe işleten Subaşı bu kez de kitap yazmaya karar verdi.Kitabın adı merak edilirken, sosyal medyadan birbirinden ilginç öneriler geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın kitabının gerçek adı ve sosyal medyadan gelen öneriler...
13.02.2019 18:41
- Son Güncelleme: 13.02.2019 18:41
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