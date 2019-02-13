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Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan yaratıcı öneriler geldi

Şeyma Subaşı kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile sevgili olan Subaşı'nın attığı her adım olay olmaya devam ediyor. Önce kendi tasarımlarını sattığı bir butik açmış sonra onu kapatmıştı. Şimdilerde bir kafe işleten Subaşı bu kez de kitap yazmaya karar verdi.Kitabın adı merak edilirken, sosyal medyadan birbirinden ilginç öneriler geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın kitabının gerçek adı ve sosyal medyadan gelen öneriler...

13.02.2019 18:41 - Son Güncelleme: 13.02.2019 18:41
Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan birbirinden ilginç öneriler geldi

Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Scun Ilıcalı ile evlenmeden önce kendi buiğini açan, evlendikten sonra da kafe açan Subaşı, bu kez de yazarlığa soyundu! Şeyma'nın kitap çıkartacağı haberini duyanlar küçük bir şaşkınlıktan sonra kitap için isim önerilerinde bulundular.

Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan birbirinden ilginç öneriler geldi

Şeyma Subaşı'nın kitabının gerçek adı "Sadece Şeyma". Peki ya sosyal medyadan gelen yaratıcı başlıkları okumaya ne dersiniz?

Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan birbirinden ilginç öneriler geldi

İşte sosyal medyada Şeyma Subaşı'nın kitabının ismi için gelen öneriler...

Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan birbirinden ilginç öneriler geldi
Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor! Subaşı'nın kitap ismi için sosyal medyadan birbirinden ilginç öneriler geldi
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