Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'ın annesi ağızları açık bıraktı!

Rol aldığı Erkenci Kuş adlı diziyle kariyerinde zirve basamaklarını çifter çifter çıkan Can Yaman hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile mercek altında. Özellikle rol arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman hakkında her şey merak edilirken en çok konuşulan konulardan biri de annesi oldu. Can Yaman'ın annesini görünce çok şaşıracaksınız.