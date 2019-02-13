Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'ın annesi ağızları açık bıraktı!
Tüm gözler rol aldığı Erkenci Kuş adlı diziyle son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Can Yaman'ın üzerinde. Hem inanılmaz değişimi hem de Demet Özdemir ile olan aşk dedikoduları nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman'ın özel hayatı hakkında en çok merak edilenlerden biri tabi ki annesi. Çünkü annesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Can Yaman olmak üzere, ünlülerin merak edilen anneleri...
13.02.2019 17:55
- Son Güncelleme: 13.02.2019 17:55
Rol aldığı Erkenci Kuş adlı diziyle kariyerinde zirve basamaklarını çifter çifter çıkan Can Yaman hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile mercek altında. Özellikle rol arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman hakkında her şey merak edilirken en çok konuşulan konulardan biri de annesi oldu. Can Yaman'ın annesini görünce çok şaşıracaksınız.
Son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, şöhret basamaklarını bir bir tırmanıyor. Aleyna Tilki'nin bu yolda en büyük destekçilerinden biri annesi Havva Öztel. Havva Öztel, kamuoyunun önüne ilk geldiğinde kızının yaşı küçük olmasına rağmen gece kulüplerinde sahneye çıkmasına izin verdiği için olumsuz eleştiriler almıştı.
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