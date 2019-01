Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu

Erkenci Kuş dizisi ile kariyerinde zirve basamaklarını ikişer, üçer tırmanmaya başlayan Can Yaman'ın her hareketi mercek altında. Özellikle rol arkadaşı Demet Özdemir ile olan aşk dedikoduları gündemde düşmeyen Can Yaman hakkında bu bilgi sizi çok şaşırtacak. Kadınların yakın markajında olan Can Yaman'ın bu yakışıklılığı nereden geliyor dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere, ünlülerin memleketleri.

30.01.2019 12:26 - Son Güncelleme: 30.01.2019 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ