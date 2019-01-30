Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu
Erkenci Kuş dizisi ile kariyerinde zirve basamaklarını ikişer, üçer tırmanmaya başlayan Can Yaman'ın her hareketi mercek altında. Özellikle rol arkadaşı Demet Özdemir ile olan aşk dedikoduları gündemde düşmeyen Can Yaman hakkında bu bilgi sizi çok şaşırtacak. Kadınların yakın markajında olan Can Yaman'ın bu yakışıklılığı nereden geliyor dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere, ünlülerin memleketleri.
Demet Özdemir ile birlikte Erkenci Kuş adlı dizisinde rol alan ve kariyerinin en parlak döneminlerinden birini yaşayan Can Yaman, adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Özellikle kadınların dikkatini çeken Can Yaman'ın nereli olduğunu biliyor muydunuz? Can Yaman'ın memleketi sizi biraz şaşırtabilir. İşte başta Can Yaman olmak üzere, ünlülerin memleketleri.