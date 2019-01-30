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Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu

Erkenci Kuş dizisi ile kariyerinde zirve basamaklarını ikişer, üçer tırmanmaya başlayan Can Yaman'ın her hareketi mercek altında. Özellikle rol arkadaşı Demet Özdemir ile olan aşk dedikoduları gündemde düşmeyen Can Yaman hakkında bu bilgi sizi çok şaşırtacak. Kadınların yakın markajında olan Can Yaman'ın bu yakışıklılığı nereden geliyor dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere, ünlülerin memleketleri.

30.01.2019 12:26 - Son Güncelleme: 30.01.2019 13:06
Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu

Demet Özdemir ile birlikte Erkenci Kuş adlı dizisinde rol alan ve kariyerinin en parlak döneminlerinden birini yaşayan Can Yaman, adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Özellikle kadınların dikkatini çeken Can Yaman'ın nereli olduğunu biliyor muydunuz? Can Yaman'ın memleketi sizi biraz şaşırtabilir. İşte başta Can Yaman olmak üzere, ünlülerin memleketleri.

Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu

Ulaş Tuna Astepe- İzmit

Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu

İrem Helvacıoğlu - Almanya doğumlu aslen Ankaralı

Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu

Mehmet Ali Nuroğlu - İstanbul

Can Yaman hakkında bu gerçek çok şaşırtıyor! Herkes başka sanıyordu

Sinan Tuzcu - Gaziantep

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