Şeyma Subaşı Instagram'dan yaptığı bornozlu paylaşımla olay oldu: Sevgilimden ayrıldım pozu...
Şeyma Subaşı Instagram'dan yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz gün sevgilisini takipten çıkardı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden ayrılmasının ardından Instagram'dan paylaştığı bornozlu pozu hem eleştiri yağmuruna tutuldu hem de tiye alındı. İşte 29 yaşındaki Şeyma Subaşı ve diğer ünlü isimlerin bornozlu paylaşımları...
Şeyma Subaşı'nın Instagram pozu olay oldu. Sevgilisi Guido Senia için İtalyanca dersi alan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün ayrılık haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrıldıktan sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Şeyma Subaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Şeyma Subaşı ve diğer ünlü isimlerin bornozlu paylaşımları...