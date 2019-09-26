Şeyma Subaşı Instagram'dan yaptığı bornozlu paylaşımla olay oldu: Sevgilimden ayrıldım pozu...

Şeyma Subaşı Instagram'dan yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz gün sevgilisini takipten çıkardı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden ayrılmasının ardından Instagram'dan paylaştığı bornozlu pozu hem eleştiri yağmuruna tutuldu hem de tiye alındı. İşte 29 yaşındaki Şeyma Subaşı ve diğer ünlü isimlerin bornozlu paylaşımları...

26.09.2019 14:37 - Son Güncelleme: 26.09.2019 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





