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İstanbul depremine sokakta yakalanan Bengü sosyal medya hesabından paylaştı: Eve koşuyorum...

İstanbul'da deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.7 olarak sonra ise 6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları... Deprem büyük bir panik yaratırken iletişim ağları da depremden zarar gördü. Şiddetli deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı. Ağustos ayında kızı Zeynep'i dünyaya getiren şarkıcı Bengü, depreme sokakta yakalandı. İşte Demet Akalın'dan Alişan'a ünlü isimlerin depremde yaşadıkları endişeyi anlatan paylaşımlar...

26.09.2019 15:35 - Son Güncelleme: 26.09.2019 16:02
İstanbul depremine sokakta yakalanan Bengü sosyal medya hesabından paylaştı: Eve koşuyorum...

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8'lik deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı.İşte ünlü isimlerim deprem paylaşımları...

İstanbul depremine sokakta yakalanan Bengü sosyal medya hesabından paylaştı: Eve koşuyorum...

BENGÜ

Herkese büyük geçmiş olsun... Ben sokaktaydım eve koşuyorum... Allah'ım daha beterlerinden korusun. umarım herkes iyidir.

İstanbul depremine sokakta yakalanan Bengü sosyal medya hesabından paylaştı: Eve koşuyorum...

VİLDAN ATASEVER

Çok şiddetli hissettim depremi, çok geçmiş olsun.

İstanbul depremine sokakta yakalanan Bengü sosyal medya hesabından paylaştı: Eve koşuyorum...

NURGÜL YEŞİLÇAY

O neydi öyle...

İstanbul depremine sokakta yakalanan Bengü sosyal medya hesabından paylaştı: Eve koşuyorum...

DEMET AKALIN

Okul Allah'tan 30 saniye eve tüm sevenler arıyor Hira'yı aldım. Evdeyim ama korkum büyük! '6 bu kesin' diye diye girdim okula.

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