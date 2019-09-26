İstanbul depremine sokakta yakalanan Bengü sosyal medya hesabından paylaştı: Eve koşuyorum...
İstanbul'da deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.7 olarak sonra ise 6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları... Deprem büyük bir panik yaratırken iletişim ağları da depremden zarar gördü. Şiddetli deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı. Ağustos ayında kızı Zeynep'i dünyaya getiren şarkıcı Bengü, depreme sokakta yakalandı. İşte Demet Akalın'dan Alişan'a ünlü isimlerin depremde yaşadıkları endişeyi anlatan paylaşımlar...
26.09.2019 15:35
- Son Güncelleme: 26.09.2019 16:02
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