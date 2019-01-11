Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia Instagram'dan cevap verdi...
Şeyma Subaşı ile Tulm sahilinde samimi görüntüleri ortaya çıkan Fransız DJ Guido Senia sonunda sessizliğini bozdu. Şeyma Subaşı, Guido Senia ile aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalırken, Fransız DJ Instagram hesabından "Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?" sorusuna yanıt verdi. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Guido Senia'nın aşk dedikodularına cevabı...
11 Ocak 2019 Cuma, 11:08:53 Güncelleme: 11:47:40
Boşandıktan sonra kendisini yurt dışına atan ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı'nın adı geride bıraktığımız yılın son günlerinde Fransız Dj Guido Senia ile anılmıştı. Meksika Tulum'da bir plajda son derece samimi görüntüler sergileyen ikilinin bu görüntüleri uzun süre konuşulmuş ancak taraflar bu görüntülerle ilgili yorumda bulunmamıştı.
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