Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia Instagram'dan cevap verdi...

Şeyma Subaşı ile Tulm sahilinde samimi görüntüleri ortaya çıkan Fransız DJ Guido Senia sonunda sessizliğini bozdu. Şeyma Subaşı, Guido Senia ile aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalırken, Fransız DJ Instagram hesabından "Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?" sorusuna yanıt verdi. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Guido Senia'nın aşk dedikodularına cevabı...

11 Ocak 2019 Cuma, 11:08:53 Güncelleme: 11:47:40
Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia Instagram'dan cevap verdi...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia aşk iddialarına yanıt verdi.

Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu! Instagram'dan ceap verdi...

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten sonra magazin muhabirleri tarafından çok daha yakından takip edilmeye başlanan Şeyma Subaşı özel hayatında attığı adımlarla haber olmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu! Instagram'dan ceap verdi...

Boşandıktan sonra kendisini yurt dışına atan ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı'nın adı geride bıraktığımız yılın son günlerinde Fransız Dj Guido Senia ile anılmıştı. Meksika Tulum'da bir plajda son derece samimi görüntüler sergileyen ikilinin bu görüntüleri uzun süre konuşulmuş ancak taraflar bu görüntülerle ilgili yorumda bulunmamıştı.

Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu! Instagram'dan ceap verdi...

GUİDO'NUN ŞEYMA SUBAŞI CEVABI...

Yakınlaşma görüntüleri akıllardaki tazeliğini korurken Guido'nun bir takipçisi ona Şeyma Subaşı'nı sordu.

Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu! Instagram'dan ceap verdi...

Fransız DJ Guido Senia kendisine yöneltilen; "Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?" sorusuna "Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım" yanıtını vererek dikkat çekti.

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