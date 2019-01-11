Okan Bayülgen emlak sektöründe! Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor?

Okan Bayülgen, kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Bayülgen, Galata'daki tarihi Doğan Apartmanı'nda bulunan dairesini satıp elde ettiği kazançla Boğaz'dan ev alıp daha sonra bu evi de iki katına satmayı hedefliyor. Ünlü şovmen Bayülgen al-sat işiyle de sermayesini canlı tutmayı hedefliyor. Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor merak ediyorsanız işte ünlüleri yatırımları...

11 Ocak 2019 Cuma, 09:57:25 Güncelleme: 10:39:58
Okan Bayulgen emlak sektöründe! Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor?

Okan Bayulgen emlak sektörüne de el attı. Galata'daki tarihi Doğan Apartmanı'nda bulunan dairesini gözden çıkaran Bayulgen, yeni yatırımları için de Boğaz hattından şaşmadı... İşte ünlülerin yaptığı yatırımlar...

Okan Bayulgen emlak sektöründe! Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor?

Ozan Güven

Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.

Okan Bayulgen emlak sektöründe! Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor?

Ozan Güven

Oyunculuktan önce mağazasında ayakkabı satan Ozan Güven, bu mesleğinden vazgeçmedi. Güven'in farklı semtlerde ayakkabı mağazası var.

Okan Bayulgen emlak sektöründe! Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor?

Barış Arduç

Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.

Okan Bayulgen emlak sektöründe! Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor?

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün de ticarette hızlı olanlardan. Ünlü oyuncu anne ve babası ile birlikte kurduğu elektronik teknolojileri endüstriyel tartım sistemlerine yatırım yapıyor.

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