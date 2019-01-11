Okan Bayülgen emlak sektöründe! Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor?
Okan Bayülgen, kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Bayülgen, Galata'daki tarihi Doğan Apartmanı'nda bulunan dairesini satıp elde ettiği kazançla Boğaz'dan ev alıp daha sonra bu evi de iki katına satmayı hedefliyor. Ünlü şovmen Bayülgen al-sat işiyle de sermayesini canlı tutmayı hedefliyor. Hangi ünlü nereye yatırım yapıyor merak ediyorsanız işte ünlüleri yatırımları...
Ozan Güven
Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.
Barış Arduç
Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.