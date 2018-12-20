Şeyma Subaşı'nın cesur pozu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hangi okuldan mezun oldu? Şeyma Subaşı kimdir?
Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı ile ani bir kararla boşanan Şeyma Subaşı'nın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Dün kızı Melisa ile Miami sahillerinde poz veren Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Acu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı hangi okuldan mezun oldu? İşte ünlülerin mezun olduğu okullar...
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra bikinili poz vermekten çekinmez oldu. Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde özellikle bikninin alt tarafını kapatmaya çalışan Subaşı'nın, dün Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraf cesur bulundu! Peki, attığı her adım olay olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın hangi okuldan mezun olduğu merak konusu oldu. Kimi oyunculukta, kimi sunuculukta, kimi mankenlikte, kimi müzikte başarılarıyla tanınıyor. Peki, ünlüler hangi üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun? İşte cevabı...