Şeyma Subaşı'nın cesur pozu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hangi okuldan mezun oldu? Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı ile ani bir kararla boşanan Şeyma Subaşı'nın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Dün kızı Melisa ile Miami sahillerinde poz veren Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Acu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı hangi okuldan mezun oldu? İşte ünlülerin mezun olduğu okullar...

20 Aralık 2018 Perşembe, 18:01:43 Güncelleme: 12:30:58
Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı şimdi ne yapıyor?
Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı şimdi ne yapıyor?

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra bikinili poz vermekten çekinmez oldu. Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde özellikle bikninin alt tarafını kapatmaya çalışan Subaşı'nın, dün Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraf cesur bulundu! Peki, attığı her adım olay olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın hangi okuldan mezun olduğu merak konusu oldu. Kimi oyunculukta, kimi sunuculukta, kimi mankenlikte, kimi müzikte başarılarıyla tanınıyor. Peki, ünlüler hangi üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun? İşte cevabı...

Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler
Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler


Burcu Esmersoy

İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler
Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler

Murat Boz

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilgiler Bölümü

Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler
Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler

Kenan İmirzalıoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü

Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler
Şeyma Subaşı hangi hangi okuldan mezun oldu? iŞTEnlülerin mezun olduğu üniversiteler

Fahriye Evcen

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

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