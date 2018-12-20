Şeyma Subaşı'nın cesur pozu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hangi okuldan mezun oldu? Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra bikinili poz vermekten çekinmez oldu. Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde özellikle bikninin alt tarafını kapatmaya çalışan Subaşı'nın, dün Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraf cesur bulundu! Peki, attığı her adım olay olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı'nın hangi okuldan mezun olduğu merak konusu oldu. Kimi oyunculukta, kimi sunuculukta, kimi mankenlikte, kimi müzikte başarılarıyla tanınıyor. Peki, ünlüler hangi üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun? İşte cevabı...